Una mini ballesta, la perillosa joguina de moda a Xina

Al més pur estil Daryl en un dels capítols de 'The Walking Dead'. Així és com aniran els petits de la casa aquest estiu amb la nova joguina que s'ha posat de moda. Això sí. En proporció a la seva grandària. Ja sigui casolà, personalitzat de colors o senzilla, la mini ballesta s'ha convertit en la joguina top deixant enrere al famós Spinner.

I encara que l'aparell en qüestió sigui de grandària reduïda, la veritat és que pot travessar un munt d'objectes amb gran facilitat. Denominada 'Mini Toothpick Crosbow', i en principi s'han d'utilitzar com a fletxes, la joguina ja s'ha convertit en tota una moda, això sí, canviant els escuradents per claus, bolígrafs i tot tipus de coses punxants. Per aquest motiu aquesta nova moda pot arribar a ser molt perillosa si s'usa d'una manera inadequada, la potència amb la qual llancen els projectils pot arribar a perforar un globus, travessar una bombeta o una llauna de refresc, com a mostra un dels vídeos promocionals.



Supera l'spinner en vendes

La mini ballesta fins i tot pot arribar a disparar a 20 metres de distància, per la qual cosa diverses associacions asiàtiques, on ja s'ha estès la moda, han demanat que es prohibeixi la seva venda davant el risc que els nens es facin mal. Ara, que arribi a Espanya, només és qüestió de temps.