Algunes plantes poden convertir insectes hervíbors en caníbals

Una investigació de la Universitat Wisconsin-Madison publicat per la revista Nature ha revelat que algunes plantes disposen d'un mecanisme de defensa que converteix a insectes hervíbors en caníbals.

L'estudi de la universitat va comprovar com un grup d' erugues s'acabaven menjant entre elles després d'alimentar-se d'una planta de tomàquets que segrebava un compost químic.

Segons apunten els investigadors, quan aquestes plantes detecten la presència de depredadors, segreguen substancies químiques com el metil jasmontat, que no només actua com a repel·lent si no que provoca, a més, la transformació dels atacants.

Per verificar la eficàcia d'aquest mecanisme, els experts van introduïr diverses tomateres en envasos de plàstic i les van ruixar amb una solució de metil jasmontat amb tres concentracions diferents d'aquesta subtància (baixa, mitja i alta).

Després van introduir vuit larves d'eruga a cada contenidor. Als recipients amb la solució més baixa de jasmontat, les erugues van consumir esa plantes abans de recòrrer al canibalisme, mentre que en aquells envasos on la solució de la substància era alta, les plantes van romandre practicament intactes.

Segons indica l'estudi, doncs, les erugues que estaven rodejades de plantes amb un alt grau de defenses es convertien en caníbals molt abans que aquelles que estàven en envasos menys protegits.