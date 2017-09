La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya posa al dia «Cançó d'Amor i de Guerra»

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya ha versionat la sarsuela catalana Cançó d'Amor i de Guerra per posar al dia «un dels símbols del patrimoni musical català i una de les peces més grans i emblemàtiques de la lírica catalana». Són paraules de Josep Lagares, impulsor de la formació, que ahir va dir en la presentació que aquest és el projecte «més ambiciós» en els nou anys de vida de l'orquestra.

S'editarà un doble CD de 90 minuts de durada on, per primer cop, la sarsuela, estrenada l'any 1926 i composta per Rafael Martínez Valls, s'enregistrarà de forma íntegra.

També s'inclouran dos temes inèdits presents a l'obra original així com els textos parlats, que també s'han adaptat al llenguatge actual.

El novè treball de la formació es presentarà a l'Auditori de Girona en dos concerts els dies 24 i 25 de novembre amb les veus de Marta Mathéu, Roger Padullés i Toni Marsol, la Polifònica de Puig-reig a les parts corals i sota la direcció de Francesc Cassú.

Després del projecte Tossudament Llach el 2016, la Simfònica de Cobla i Corda es capbussa en el gènere de la sarsuela amb un projecte que compta amb més de 140 músics i cantants dalt de l'escenari i una important inversió.

L'adaptació d'aquesta sarsuela que Rafael Martínez Valls va estrenar l'any 1926 ha comptat amb l'asssessorament del productor artístic Joan Casas, que va rebre en cessió l'arxiu i documents de la mà dels hereus del compositor valencià. Aquest material està actualment a la Biblioteca Nacional de Catalunya.

L'any 2006, Casas va publicar una edició critica d'aquesta sarsuela, un treball d'investigació que va permetre recuperar per primer cop dos números inèdits que també s'inclouen ara en la versió de la SCCC.

Casas va elogiar ahir el treball de Francesc Cassú com a director musical del projecte. A la presentació també hi van participar David Cuspinera, Marta Madrenas, Jaume Lleixà, Francesca Masclans i Eulàlia Tomàs.