La Sagrada Família sorteja 30.000 entrades gratuïtes per visitar el temple

El patronat de la Sagrada Família sortejarà 30.000 entrades gratuïtes per visitar el temple els dies 22, 23 i 24 d'aquest mes, coincidint amb les festes de la Mercè. Segons han informat els responsables de la basílica, per aconseguir les entrades serà imprescindible inscriure's en el sorteig que estarà actiu a partir d'avui mateix i fins al 12 de setembre en el lloc web de la Sagrada Família.

Dimecres 13 s'adjudicaran els entrades que permetran visitar de manera gratuïta l'obra magna de Gaudí els dies 22, 23 i 24 en diferents torns, entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre.

Després de 135 anys de la primera pedra i a menys de 10 anys per finalitzar el projecte de l'arquitecte Antoni Gaudí, l'equip del temple s'ha inspirat en la construcció del somni de Gaudí per a conceptualitzar les Portes Obertes d'aquest any. Així, aquesta setmana ha començat aquesta campanya amb la publicació d'un vídeo en el lloc web i en les xarxes socials de la Basílica de la Sagrada Família amb l'etiqueta #Capel2026