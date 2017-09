El fotoperiodisme reconeix la tasca dels reporters a Mossul

El festival de fotoperiodisme Visa pour l'image, que se celebra a Perpinyà, va premiar amb el seu guardó més important, el Visa d'Or de Notícies, el fotògraf belga Laurent Van Der Stockt per la seva cobertura per Le Monde de la batalla contra l'Estat Islàmic a Mossul (l'Iraq). Per primera vegada en la història del festival, els quatre nominats en aquesta categoria havien estat seleccionats per la seva cobertura del mateix esdeveniment, la batalla de Mossul.

En la categoria de Revistes, el triomfador va ser l'australià Daniel Berehulak, pel seu treball sobre l'implacable combat contra la droga del president filipí, Rodrigo Duterte pel The New York Times. Pel seu costat, la peruana Ángela Ponce va ser distingida amb el premi Visa d'Or Humanitari per una sèrie sobre els desapareguts en el conflicte entre les forces governamentals i la banda armada Sendero Luminoso.

Entre els guardonats també hi ha l'espanyola Catalina Martín-Chico, reconeguda amb el premi Cànon a la dona fotoperiodista pel seu projecte de reportatge sobre l'explosió de la natalitat entre les excombatents de les FARC colombianes després de l'acord de pau.