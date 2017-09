Les Bernardes de Salt exposa el cultiu d'un hort familiar amb finalitats solidàries

Les Bernardes, la Casa de Cultura del Gironès, ha presentat les quatre exposicions dels mesos de setembre i octubre, entre les quals hi ha Saltvs · Ivgeruv, a càrrec de Pere Bellès (Terrassa, 1965), artista resident a Cadaqués.

Aquesta exposició és un projecte específic per a Les Bernardes que ha durat dos anys i ha consistit a fer un treball molt transversal a partir de les formes del territori i posar en valor l'hort familiar com a sistema de subsistència, com es feia a l'època romana, fa dos mil anys.

Per Robert Fàbregas, director de Les Bernardes, aquesta exposició tan original mostra com «en moments de crisi social, la terra és capaç de poder-nos alimentar. La gent amb recursos limitats tindria possibilitats de viure amb un tros de terra».

Inspirat amb el fet que el nom de Salt prové de Saltvs i que una de les entrades que té és que es correspon a cinc centúries romanes, Pere Bellés ha volgut traslladar l'experiència a l'actualitat.

Si els romans donaven un Iugerum, que es correspon a 2.523 m2, als legionaris quan es llicenciaven de l'Exèrcit i si aquesta gent ja es podia espavilar, s'ha fet el mateix amb un hort per veure quina era la seva anàlisi productiva durant el període d'un any.

L'artista explica que «s'han arribat a collir 8.000 kg de verdures, que això permet alimentar unes 20 famílies». Un hortalà ha fet de tutor de l'hort, que ha estat gestionat principalment per dos immigrants.



