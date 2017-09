La Fundación Tony Manero actuarà en petit format a La Via de Pedret

La Fundación Tony Manero actuarà en el seu format minimalista el proper dissabte dia 16 al local La Via del barri de Pedret de Girona. La Via, tot un clàssic de la nit, reobre en una nova etapa com un club, de manera que caldrà ser soci per tenir accés. No obstant això, fins a l'octubre es permetrà l'entrada gratuïta i s'oferirà una programació de concerts cada cap de setmana.

Francesc Bonal, propietari del local, ha tornat a fomar tàndem amb Alfons Gómez, que ja havia assumit la gerència del bar durant 8 anys en una anterior etapa.

En aquesta nova etapa, La Via disposarà d'un aforament per a 250 places repartides entre el pis superior, específicament pensat per acollir concerts, i el pis de baix, que també podrà oferir algunes actuacions de petit format.

Tot i que el local ja ha estat funcionant alguns dies, per dir-ho així, en període de proves, la inauguració serà divendres vinent, dia 15, amb l'actuació de Brighton 64, una altra de les bandes clàssiques de la Barcelona de la dècada de 1980.

I és que en aquesta nova etapa de La Via, segons ha explicat Gómez, es vol oferir música tots els divendres i dissabtes, entre les onze i la una de la nit, amb un programa de rock, funky i soul dels anys 70, 80 i 90.



500 socis

Aquest local de copes i cocteleria té en aquest moments ja la gens menyspreable xifra de 500 socis, segons assegura Alfons Gómez, i explica que la sala de baix es vol dedicar principalment a la música espanyola.