Manifestació multitudinària a Tel Aviv pels drets dels animals

Milers de manifestants arribats de diferents llocs d'Israel i altres països van participar a Tel Aviv en la marxa més multitudinària que hi ha hagut fins ara pels drets dels animals, segons els organitzadors. A la plaça de Rabin va haver-hi una trobada multitudinària presentada per la coneguda periodista Miki Haimovich, amb la participació d'Ingrid Newkirk, presidenta de Persones per al Tractament Ètic dels Animals (PETA, en les seves sigles en anglès) i el conegut activista pels drets dels animals James Aspey, entre d'altres. Els manifestants demanaven càstigs més durs per als maltractadors d'animals.