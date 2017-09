Un any esperant la família en un camp de refugiats a Nicosia

Desenes de persones continuen fugint de Síria. Entre els que esperaven l'arribada dels migrants en un centre de recepció a Nicòsia, la capital xipriota, hi havia Ammar Hammasho, de 35 anys. L'home va dir sentir alegria i tranquil·litat de veure els seus quatre fills petits i esposa que eren darrere d'una tanca en aquell espai, després de preocupar-se per ells durant tota la seva travessia. Hammasho va arribar a Xipre fa un any des de la ciutat siriana d'Idlib, on va dir que la seva casa va ser destruïda en un atac aeri en el qual va morir un dels seus fills.