Javier Bardem: «No he fet mai una pel·lícula de la qual em penedeixi»

«No he fet mai una pel·lícula de la qual em penedeixi», va declarar ahir en una entrevista l'actor Javier Bardem, encara que també va admetre que hi ha hagut treballs «dolents» en la seva carrera i que trobar el proper projecte «és una preocupació constant».

Bardem és present al Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) amb dues produccions molt diferents: Loving Pablo, sobre el narcotraficant colombià Pablo Escobar, dirigida per l'espanyol Fernando León d'Aranoa, i Mother!, de Darren Aronofsky, en la qual dóna vida a un escriptor que viu en una caseta amb la seva esposa, a la qual encarna Jennifer Lawrence.

Preguntat sobre el seu procés de selecció de pel·lícules, Bardem va dir que és bastant fidel al seu criteri. «Per bé i per mal, eh! No he fet mai una pel·lícula de la qual em penedeixi. He fet pel·lícules o treballs que no m'han sortit rodons i que han estat mals treballs», va explicar.

«Però sempre, sempre, sempre, he estat defensant-ho. Mai he estat en un lloc dient «què collons faig aquí!. I això em sembla un luxe», va continuar.

Sobre Loving Pablo, Bardem va dir que es «va divertir» i que sabia que treballar amb la seva esposa, Penélope Cruz, que dona vida a l'amant d'Escobar, suposaria «una relació molt intensa».

«La veritat és que va ser un procés molt divertit i molt ric. Sempre dic que Penélope i jo hem crescut, hem fet un passet més, humilment, en la bona direcció perquè aquest treball ens ha permès ficar-nos més en la imaginació».

Sobre Mothwe!, Bardem va assenyalar que ho havia donat «tot» a Aranofsky. Aquesta pel·lícula –va matisar– «és un exercici cinematogràfic atrevit. I ho sabíem tots i hi hem donat suport. Incansablement. Ho hem donat tot perquè, apart, Darren és un director exigent, exigent. És un tipus tranquil, senzill, afectuós, intel·ligent, generós. I per això li ho dones tot».