L'acadèmia del cine espanyol busca descentralitzar-se i impulsa un node a Barcelona

L'acadèmia del cinema espanyol va presentar ahir el projecte L'Acadèmia de Cinema en xarxa, una iniciativa que vol construir nodes en diverses ciutats de l'Estat amb la intenció de no focalitzar l'activitat cinematogràfica del país només a Madrid.

El projecte s'ha presentat a València, Pamplona i aquest dimecres ha aterrat a Barcelona. Joan Álvarez, director general de l'acadèmia del cinema espanyol, va explicar a l'acte de presentació de què consta el projecte i va subratllar que busquen la creació de nodes i gent que vol fer coses amb ells i «anar en la mateixa direcció», va precisar.

La directora de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, va declarar que «estem encantats de formar part de la xarxa».

El projecte va partir d'una enquesta de l'entitat entre els seus membres, en la qual un dels punts de millora va ser l'expansió de les activitats a altres ciutats del territori.

Com a resultat, s'ha creat el projecte, que busca traslladar les diferents propostes de la organització fora de Madrid. Álvarez va exaltar la importància de l'educació del cinema espanyol, és a dir, ensenyar als nens la terminologia cinematogràfica, així com els diferents conceptes que l'envolten.

A més, va assegurar que «el cine està molt mal cuidat en l'educació i també les ciències humanes».

Va ser la mateixa Passola qui també va atorgar importància en divulgar el cinema entre les noves generacions, una iniciativa que l'acadèmia catalana fa a través del cicle Gaudí des de fa tres anys.

En aquesta iniciativa, els nens de 12 a 14 anys participen a activitats en què són jurats de diferents films.



«Estiu 1993 », elogiada

Els membres de dues institucions també van aprofitar per felicitar la directora de la pel·lícula Estiu 1993, Carla Simón, per la seva candidatura als premis Oscar. La presidenta de l'acadèmia del cinema espanyol, Yvonne Blake, així com la resta de ponents, van celebrar l'elecció.