Els cinc tipus de lletra que no hauries de fer servir mai en el teu currículum

Preparar un bon currículum requereix més esforç del que a priori pugui semblar. Es tracta d'una carta de presentació a través de la qual l'empresa pot arribar a conèixer les teves aptituds i coneixements, per la qual cosa cal dedicar-tant de temps i atenció com a una entrevista de treball.

Però igual que el contingut, l'aspecte d'un currículum és molt important, ja que serà el que motivi el seleccionador a llegir-lo. Si és llegible o no, si el tipus de lletra és de major o menor grandària? tot influeix a l'hora d'elaborar el CV.

No obstant això, una de les coses que se sol passar per alt és la font que utilitzem. Perquè, a banda de la Comic Sans, hi ha certs tipus de lletra que els experts recomanen no fer servir en el teu currículum.

Mildred Talabi, experta en negocis i en recerca de feina, va assegurar al 'The Independient' que Times New Roman és el tipus de lletra que aconsella evitar de totes totes. Segons Talabi, el fet de tenir aquest tipus de font en el teu currículum vol dir que "". Un missatge que segurament no vulguis enviar a la teva empresa.Tot i que no arriba al nivell de Times New Roman, Talabi va assegurar que Arial és una altra de les fonts que has d'evitar en el teu currículum. Aquest tipus de lletraEl dissenyador Garett Southerton va confessar a la CNBC que Impact és un tipus de lletra que no recomana utilitzar. "", explica Garret. "Usar-és una manera segura d'aconseguir que el teu CV acabi directament a les escombraries".Matthew Standage, dissenyador d'Oxford, va assegurar a la mateixa cadena que Mistral és un tipus de lletra gairebé tan inapropiat per al teu currículum com ho pot ser Comic Sans. Standage va un pas més enllà i demana(com ara la Brush script).El dissenyador de fonts Juan Villanueva creu que els tipus de lletra que tenen "massa personalitat" distreuen al lector, fent que s'allunyi del missatge. "", explica a la CNBC. "El que vols és que la teva elecció de paraules i fonts treballin juntes per millorar la teva missatge, no per distreure".