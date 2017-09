Dimarts, dia 19 , a dos quarts de vuit del vespre, l'Auditori Municipal de la Devesa, de Girona acollirà la representació de l'espectacle Més Bertrana, més!, un recorregut per la vida i obra de Prudenci Bertrana amb textos del mateix literat i de la seva filla Aurora, temes musicals de l'època i imatges il·lustratives.

Una idea portada a cap per la cobla Ciutat de Girona sota la direcció de Jesús Ventura, que, aprofitant obres de diversos autors, majoritàriament del món sardanístic, ens permet evocar l'ambient polític en què visqué Bertrana, la seva adolescència, la joventut, la seva relació amb el grup d'artistes modernistes de Girona i el descobriment de la seva vocació literària, la publicació de Josafat, la relació amb Maragall i Granados.

La coneixença amb personatges especials, l'exercici del periodisme a Girona, l'estada a la presó, la consagració com a escriptor, la sortida de Girona, l'arribada a Barcelona, la seva penúria econòmica i la mort de tres fills, l'antinòmica qualitat de Bertrana de ser empordanès però fill de Tordera. Aquest guió ve reforçat per música d'Antoni Agramont, Pep Ventura, Joan Josep Blay, Fèlix Martínez Comín, Tomàs Sobrequés –amic de Bertrana, mestre de violoncel de la seva filla, del qual s'ha localitzat a Barcelona una sardana pràcticament inèdita–, Cassià Casademont, Juli Garreta, Enric Granados, Francesc Perich –un altre gironí redescobert– Carme Karr i Apel·les Mestres, Claude Debussy, Xavier Montsalvatge, Ricard Viladesau, Joaquim Serra, i Enric Morera.

Els intèrprets són: la Cobla Ciutat de Girona, Joan Torras a la percussió i al piano, Anna Farriol Cruells com a actriu i violoncel·lista, Albert Sabater, veu en off, Jesús Ventura a la direcció musical i també com a narrador, Joan Teixidor a la direcció artística, sota guió de Xavier Sanjuan i la producció audiovisual de M. José Aldana, amb la participació de Músics per la cobla en la recerca i l'assessorament musical.



Torroella de Montgrí



El Grup Montgrí Dansa de l'Associació Sardanista Continuïtat, en col·laboració amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, han presentat al Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí el seu nou espectacle: Petjades del temps. És una obra basada en la dansa catalana d'arrel tradicional en què s'ha homenatjat l'autor Joan Lluís Moraleda.

La part musical correspon a la cobla Mil·lenària, de Perpinyà, i la percussió a Robert Armengol, sota la direcció musical de Jordi Núñez. La direcció artística i coreogràfica és de Sebastià Vilanou, mentre que la presentació de l'espectacle va a càrrec de Jaume Nonell.

Petjades del temps es planteja com «un viatge pels territoris de parla catalana» per oferir diversos balls d'arreu dels Països Catalans, un repertori que ha determinat la trajectòria del Grup. D'aquesta manera el muntatge recupera alguns números anteriors, però també n'estrena. Així, el programa presenta per blocs territorials diverses danses.

En primer lloc hi ha les de les terres tarragonines, com jotes, balls de coca, etc. Després hi ha dues danses araneses. Tot seguit hi sonen peces de les illes dins del bloc Aires mallorquins, segueix amb l'estrena per a cobla de l'havanera La bella Lola, i l'estrena del bloc anomenat A la festa, amb tot de danses. S'acaba el muntatge amb la recuperació d'alguns números de l'espectacle Les goges del Montgrí.

Aquesta estrena és, com des de fa diversos anys, la col·laboració de l'Associació Sardanista Continuïtat amb la Festa Major de Sant Genís, de Torroella.

Es poden contractar funcions de Petjades del temps a través del correu electrònic agrupaciosardanistacontinuitat@gmail.com o al telèfon 972 75 93 42.

L'Agrupació Colla Continuïtat, anomenada més tard amb el nom actual d'Associació Sardanista Continuïtat, va néixer el 1981 per ensenyar sardanes a Torroella de Montgrí. El 1984 es van crear les colles de sardana esportiva de l'entitat i el 1989 l'Esbart Montgrí, base de l'actual Grup Montgrí Dansa.

Seguint a Torroella, comentem que el proper diumenge, dia 17, s'hi celebra el 53è. Aplec de la Sardana, a les 11.00 h i 16.30 h. amb la participació musical de les cobles,Mediterrània, Tres Vents, La Principal de Cassà i Maricel, als Jardins John Lennon, on a més hi haurà el Concurs de Colles Sardanistes,el matí i a la plaça de l'Ajuntament a la tarda.



La Simfònica de Cobla

i Corda de Catalunya



El projecte musical que impulsa la Fundació Metalquimia, en col·laboració amb l'Auditori de Girona, fa enguany una clara aposta de suport al patrimoni musical català amb l'enregistrament de Cançó d'Amor i de Guerra, la sarsuela catalana per excel·lència i una de les peces més grans i emblemàtiques de la lírica catalana.

El nou treball discogràfic és el novè de la formació i compta amb la participació de solistes catalans de primera línia com són Marta Mathéu, Roger Padullés i Toni Marsol en els papers principals i amb la Polifònica de Puig-reig a les parts corals, dirigits per Francesc Cassú. Segons el director, «ha estat tot un repte agafar la peça original datada del 1926 i adaptar-la al sector de fusta i metall de la SCCC».

Tal com ha explicat el president executiu de Metalquimia, Josep Lagares, «aquest és el projecte més ambiciós de la SCCC tant a nivell escenogràfic, com d'inversió econòmica, amb més de 140 músics i cantants sobre l'escenari».

Amb aquesta nova versió de Cançó d'Amor i de Guerra, composta per Rafael Martínez Valls l'any 1926, s'ha comptat amb l'assessorament de Joan Casas, productor artístic, que va fer-ne l'edició crítica l'any 2006. Casas ha explicat que «s'han recuperat dos números totalment inèdits que estaven escrits en les partitures originals però que no s'havien enregistrat».

Prohibida inicialment per la censura de l'època, la trama de l'obra ens situa a un poble del Vallespir durant la Revolució Francesa i reflecteix el complicat moment històric, social i individual viscut en aquestes terres a finals del segle XVIII.

La direcció musical és de Francesc Cassú, la direcció tècnica de Jaume Lleixà i la direcció escènica de Francesca Masclans i David Cuspinera. La presentació tindrà lloc els dies 24 i 25 de novembre a l'Auditori de Girona.