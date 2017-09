El consell de cardenals vol una cúria menys clerical i amb més joves i dones

El consell de nou cardenals que el papa Francesc va crear perquè l'ajudés en el seu pontificat ha reflexionat en el Vaticà sobre una cúria menys clerical i més internacional i amb un increment de joves i dones.

Així ho va confirmar el portaveu del Vaticà, Greg Burke que va explicar que entre els temes tractats en aquest consell ha estat el de la «cúria com a instrument d'evangellització i servei per al Papa i per a les esglésies locals, la descentralització, el paper de la Nunciatura Apostòlica i la selecció i experiència del personal, menys clerica».

El portaveu del Vaticà, Greg Burke, així mateix va explicar que aquestes reunions també han estat una reflexió sobre «textos del Papa relatius a la reforma de la curia».

Els cardenals membres són Giuseppe Bertello, Francisco Javier Errázuriz Ossa, Oswald Gracias, Reinhard Marx, Laurent Monsengwo Pasinya, Sean Patrick O'Malley, George Pell, Andrés Rodríguez Maradiaga, i el secretari d'Estat, Pietro Parolin.