La sonda «Cassini» s'acomiada convertida en un fulgurant meteorit després de vint anys

Després de vint anys de travessia per l'espai, la sonda Cassini va viure ahir els seus últims instants d'existència en endinsar-se en l'atmosfera de Saturn, on va acabar per desintegrar-se convertida en un fulgurant meteorit, tal com tenia programat l'Agència Espacial nord-americana (NASA).

«Va transmetre les seves últimes dades des de l'atmosfera de Saturn i després es va convertir en part del planeta», va confirmar en roda de premsa Mike Watkins, director del Laboratori de Propulsió a raig (JPL, per les seves sigles en anglès) de la NASA.

Llançada el 15 de setembre de 1997 juntament amb la sonda Huygens, que acabaria convertint-se en la primera nau a posar-se en la lluna d'un altre planeta, durant les seves dues dècades de viatge per l'espai la Cassini ha superat totes les expectatives posades en una missió que va ser concebuda a la fi dels anys vuitanta.

«La missió Cassini-Huygens no només va aconseguir tots els seus objectius principals, sinó que va sobrepassar cadascun d'ells», va comentar Luis Morales, enginyer de sistemes d'operacions de la missió Cassini-Huygens.



Estudi de Saturn i Tità

Al principi, la Cassini tenia com a objectiu el recopilar informació de l'atmosfera, els anells i la magnetosfera de Saturn, així com l'estudi de la superfície de Tità, una de les principals llunes del planeta, i dels satèl·lits gelats a la zona.

No obstant això, les seves troballes van anar més allà en descobrir, entre altres coses, quatre nous anells, nombrosos satèl·lits i, sobretot, la possible habitabilitat de les llunes Encèlad i Tità.

«Va descobrir que Tità és un 'món' molt semblat al nostre planeta Terra, amb mars, llacs, rius secs, muntanyes, dunes i núvols; i que la lluna Encèlad té un oceà global intern, que presenta les condicions bàsiques per poder albergar vida microbiótica», va apuntar Morales.

Davant l'inevitable consum del combustible de la nau, els directors del projecte van valorar les diferents opcions amb les quals posar fi a la missió: deixar la sonda orbitant al voltant de Saturn o buscar la manera de destruir-la, i es van decantar per la segona.