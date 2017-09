Una trentena de temples religiosos participen avui a la «Nit de les Religions»

Un total de 33 temples de totes les religions presents a Barcelona obriran les seves portes durant la tarda i nit del dia d'avui en la celebració de «La Nit de les Religions» per acostar la diversitat religiosa a la ciutadania i traslladar un missatge de pau i convivència després dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils.

Aquesta iniciativa, que va néixer a Berlín el 2012, és el segon any que se celebra a la capital catalana i, segons l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós (AUDIR), organitzadora de l'esdeveniment, seran les diferents comunitats cristianes, musulmanes, jueves, budistes, bahais, hindús i sikhs, entre d'altres, les que obriran les seves portes.

Segons el director d'AUDIR, Francesc Torradeflot, l'objectiu és «acostar la ciutadania a les comunitats religioses perquè les coneguin millor» i per a això a partir de les 16 hores i durant la jornada d'avui, organitzaran visites guiades, tallers, actuacions musicals i teatrals, conferències i degustacions de menjars típics dins dels temples, entre d'altres iniciatives.

Aquest any s'ha sumat la Basílica de la Sagrada Família, que organitzarà una visita guiada per l'interior del temple, així com davant les façanes del Naixement i de la Passió.

«És una ocasió privilegiada per al diàleg i per al coneixement de la diversitat religiosa i cultural present a Catalunya», ha subratllat Torradeflot, que presideix aquesta associació UNESCO nascuda a Barcelona fa setze anys per defensar la llibertat religiosa i afavorir la cultura de pau entre les diferents conviccions presents a Catalunya.

«En tot aquest temps, el diàleg interreligiós s'ha consolidat i avui és una realitat present a gran part del territori de cultura catalana i especialment en alguns municipis», ha assenyalat Torradeflot, que espera que La Nit de les Religionsajudi a «informar, formar, prevenir i transformar estereotips i prejudicis».

Un dels principals projectes d'AUDIR és «Constructors de Ponts», un programa de formació per a joves d'entre 18 i 30 anys que combina el diàleg interconviccional i l'activisme social