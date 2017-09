Mor als 91 anys Harry Dean Stanton, l'actor protagonista de «Paris, Texas»

L'actor nord-americà Harry Dean Stanton, que va protagonitzar la cinta de culte Paris, Texas i que va ser un habitual col·laborador de David Lynch, va morir divendres als 91 anys en un hospital de Los Angeles, segons va informar el portal de notícies de famosos TMZ. Stanton, un artista de llarguíssima i molt lloada trajectòria, deixa una pel·lícula sense estrenar, Lucky, que veurà la llum als Estats Units a finals d'aquest mes i que segons la crítica especialitzada conté una de les millors interpretacions de la seva carrera.

Harry Dean Stanton va néixer el 1926 a West Irvine, a l'estat de Kentucky, i va ser cuiner de les tropes nord-americanes a la Segona Guerra Mundial. Quan va tornar a Estats Units, Stanton va estudiar a la Universitat de Kentucky abans de traslladar-se a Califòrnia per llançar la seva carrera interpretativa.

Durant anys va acumular incomptables papers de repartiment, que al final es convertirien en la seva gran especialitat, i va haver d'esperar fins a la dècada dels 80, ja com un artista veterà, per aconseguir rols protagonistes que li van valer el gran reconeixement del públic. Així, el realitzador alemany Wim Wenders el va fitxar per protagonitzar Paris, Texas, que va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes. Paris, Texas comptava amb un guió del recentment desaparegut Sam Shepard i amb una memorable banda sonora de Ry Cooder.

Amb un rostre afilat i misteriós però amb una potent presència a la pantalla, Stanton va participar en altres cintes, amb papers més o menys secundaris, com Alien (1979), de Ridley Scott; Rescate en Nueva York (1981), de John Carpenter; La chica de rosa (1986), escrita per John Hughes; i La última tentación de Cristo (1988), de Martin Scorsese. Com a actor de repartiment, Stanton es va posar també a les ordres d'altres prestigiosos cineastes com Paolo Sorrentino ( Un lugar donde quedarse, 2011), Francis Ford Coppola ( El padrí II, 1974), Sam Peckinpah o Frank Darabont, entre d'altres.