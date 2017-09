Shakira i Piqué allunyen els rumors sobre una ruptura

Els rumors de separació entre Shakira i Piqué s'han incrementat en els últims dies, alimentats sobretot des dels mitjans colombians. El fet que la parella no s'hagi deixat veure en públic des de fa moltes setmanes i que tots dos no hagin publicat cap imatge conjunta en les seves respectives xarxes socials ha fet que els diaris sensacionalistes de Colòmbia especulin amb la possible ruptura.

Uns rumors davant els que la parella ha volgut sortir al pas. El mateix Piqué ha penjat aquest diumenge una imatge a Instagram Stories en què Shakira i els seus dos fills, Milan i Sasha, apareixen al costat d'un llac gaudint de la tarda.