Descobreixen com el planeta Terra se satura i accelera el seu escalfament

Encara que sembli mentida, les emissions de diòxid de carboni (CO2) i nitrogen atmosfèrics han actuat com a fertilitzant i han fet que la Terra sigui avui més verda que fa 30 anys, però s'està acabant: Els ecosistemes terrestres s'han saturat i s'encaminen ja a una època de més escalfament. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi internacional publicat a Nature Ecology & Evolution i liderat per l'investigador del CSIC al Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) Josep Peñuelas.

El treball avisa que llevat que l'escenari canviï amb la posada en marxa de noves tècniques d'absorció del CO2 i una important aposta per les energies alternatives, la Terra va a passar d'una època de fertilització a una altra d'escalfament encara més gran, un canvi que, de fet, ja ha començat a l'hemisferi nord. «La sensibilitat a l'augment del CO2 que fins ara era positiva, ja no ho és i, des del 2010, la biosfera ja no té aquesta capacitat tan forta de fer d'embornal del diòxid de carboni», ha dit Peñuelas en declaracions a Efe.

I és que, aquesta capacitat de fertilització global es devia no només a l'augment de CO2 o nitrogen, sinó també a un altre tipus de recursos com els fòsfors (que com el petroli és un bé limitat i lligat a la terra) o l'aigua, dos elements que no estan creixent a la mateixa velocitat que les emissions de diòxid de carboni i nitrogen. La falta de nutrients com els fòsfors o el potassi, i d'aigua en moltes regions, «marcarà la capacitat de la vegetació per retirar el carboni de l'atmosfera», adverteix Marcos Fernández, coautor de l'estudi i investigador del CREAF.