Lady Gaga posposa els seus concerts a Barcelona i tota la gira europea

Lady Gaga ha posposat l'etapa europea de la gira Joanne World Tour, que havia de començar el pròxim dijous, 21 de setembre, a Barcelona i acabar el 28 d'octubre a Colònia (Alemanya), per un dolor físic sever que li impedeix actuar, segons va informar ahir la promotora de l'esdeveniment Live Nation.

La cantant nord-americana tenia previst actuar al Palau Sant Jordi de Barcelona els pròxims dies 21 i 22 de setembre, concerts per als quals des de fa dies hi ha fans acampats a la muntanya de Montjuïc esperant que s'obrissin les portes per ser els primers a accedir al recinte i poder veure de prop la seva diva.

Així, i segons el comunicat de la promotora, la gira de concerts s'ajorna fins al principi de 2018 per recomanació dels metges. Segons diverses informacions, la cantant està «desolada davant la idea que els seus fans hagin d'esperar per veure-la sobre l'escenari» i «envia el seu amor a tots els seus seguidors d'Europa», als quals «agraeix tot el seu suport i comprensió» incondicional. La cantant va confessar recentment que pateix fibromiàlgia, i aquest ha estat el motiu pel qual els seus metges li han recomanat que es prengui un descans.

«L'artista planeja passar les pròximes set setmanes treballant proactivament amb els seus metges per superar aquests dolors que encara afecten la seva vida diària» i, «per a quan reprengui la gira, vol oferir als seus fans la millor versió del xou que ha creat per a ells», segons explica el comunicat de Live Nation.