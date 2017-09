«The Handmaid 's Tale» hereta la corona de «Joc de trons» als premis Emmy

La distopia de The Handmaid's Tale, producte estrella de la plataforma digital Hulu, va heretar ahir la corona de Joc de trons com a millor sèrie dramàtica en la 69a edició dels Emmy, uns premis que també van reconèixer la qualitat de Big Little Lies i l'humor de Saturday Night Live.

The Handmaid's Tale es va alçar amb cinc premis: millor sèrie dramàtica, millor actriu de sèrie dramàtica (Elisabeth Moss), millor actriu de repartiment en una sèrie dramàtica (Ann Dowd), millor director en una sèrie dramàtica (Reed Morano, segona dona en la història que guanya en aquesta categoria) i millor guió de sèrie dramàtica (Bruce Miller). Aquesta obra, basada en la novel·la de l'escriptora canadenca Margaret Atwood, imagina un món en el qual els Estats Units han patit un cop d'Estat i la democràcia ha estat substituïda per una teocràcia autoritària en què les dones pateixen opressió i discriminació.

La minisèrie d'HBO Big Little Lies va ser l'altra gran guanyadora de la vetllada, també amb cinc guardons: millor minisèrie, millor actriu protagonista (Nicole Kidman), millor director (Jean-Marc Vallée), millor actriu de repartiment (Laura Dern ) i millor actor de repartiment (Alexander Skarsgaard). Aquest format, de set capítols, és un drama sobre cinc mares que viuen a la localitat elitista i costanera de Monterrey (Califòrnia), els fills de les quals, d'entre sis i set anys, van a la mateixa classe a l'escola, i amb unes vides que es veuen afectades per un assassinat sense resoldre.

Sterling K. Brown ( This is Us) es va imposar com a millor actor de drama a Anthony Hopkins ( Westworld), Milo Ventimiglia ( This is Us), Kevin Spacey ( House of Cards), Bob Odenkirk ( Better Call Saul), Matthew Rhys ( The Americans) i Liev Schreiber ( Ray Donovan). Elisabeth Moss, per la seva banda, va guanyar la partida a Viola Davis ( How To Get Away With Murder), Clara Foy ( The Crown), Robin Wright ( House of Cards), Keri Russell ( The Americans) i Evan Rachel Wood ( Westworld).



«Veep», millor comèdia

En el terreny de comèdia, la sàtira política Veep es va alçar amb el seu tercer Emmy consecutiu a la millor sèrie enfront d' Atlanta, Black-ish, Master of None, Modern Family, Silicon Valley i Unbreakable Kimmy Schmidt. La seva protagonista, Julia Louis-Dreyfus, va fer història en aconseguir el trofeu de millor actriu per sisè any consecutiu, batent el rècord de guardons per a un artista per un mateix personatge.

Per la seva banda, Donald Glover ( Atlanta) es va imposar com a millor actor de comèdia, on competia contra Jeffrey Tambor ( Transparent), Anthony Anderson ( Black-ish), Aziz Ansari ( Master of None), William H. Macy ( Shameless) i Zach Galifianakis ( Baskets).

A més, l'episodi San Junipero de Black Mirror es va imposar com a millor pel·lícula per a televisió.

Així mateix, Riz Ahmed ( The Night Of) i Nicole Kidman ( Big Little Lies) van triomfar com a millors actors de minisèries o pel·lícules per a televisió. «Vam crear aquest treball nosaltres mateixes per frustració, no trobàvem papers prou atractius. Tant de bo arribin més papers així», va reconèixer Kidman, que és productora de Big Little Lies amb la seva companya Reese Witherspoon.



Trump, protagonista absent

Pel que fa a nombre total de premis, el veterà programa d'humor Saturday Night Live es va alçar amb un total de nou trofeus, inclosos cinc de caràcter tècnic. El programa va ser testimoni dels triomfs dels seus deixebles Alec Baldwin (per la seva imitació del president dels EUA, Donald Trump) i Kate McKinnon (per la seva imitació de l'exaspirant a la Casa Blanca Hillary Clinton) com a millor actriu de repartiment. «Finalment, aquí tens el teu Emmy!», va dir Balwin dirigint-se al mandatari nord-americà, que va ser objecte de nombroses bromes per part del mestre de cerimònies, l'humorista Stephen Colbert.

«Trump és l'estrella televisiva més gran de l'any», va dir rotund Colbert sobre el president nord-americà, que en el passat va optar a l'Emmy pel seu treball al reality The Apprentice. «No va guanyar perquè, al contrari que en les eleccions generals, l'Emmy se l'emporta qui guanya el vot popular», va manifestar el presentador.

No obstant això, el moment més sorprenent i humorístic de la nit va arribar amb l'aparició de Sean Spicer, exportaveu de la Casa Blanca, que va parodiar-se a si mateix burlant-se d'una de les seves intervencions més recordades. «Aquests Emmy tindran l'audiència més gran mai registrada», va afirmar Spicer des d'una fictícia estrada presidencial, en clara referència burlesca a les seves afirmacions del passat mes de gener sobre les xifres d'assistència a la investidura de Trump.