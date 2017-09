Ford i Gosling prometen més misteri a «Blade Runner 2049»

Harrison Ford torna a posar-se en la pell del caçador de replicants Rick Deckard però cedeix el protagonisme a Ryan Gosling a Blade Runner 2049, seqüela de l'obra mestra de Ridley Scott que tots dos actors van presentar ahir junts a Madrid i en la qual hi haurà, segons van declarar, «misteri» i «romanticisme». El secretisme al voltant de la trama de la segona entrega de Blade Runner, dirigida per Denis Villeneuve ( La llegada, Prisioneros), és màxim, fins al punt que la distribuïdora Sony no ha mostrat la pel·lícula completa a els periodistes abans de les entrevistes, en contra del que és habitual.

«És part d'un pla per preservar al màxim l'experiència a l'espectador», va explicar l'actor Harrison Ford en ser preguntat sobre com ha trobat a Deckard 35 anys després. «El que ha passat amb ell és part del misteri», va subratllar amb la seva habitual to irònic, «no ho he d'explicar, podria fer-ho, però no ho penso a fer».

El poc que se sap és que els fets succeeixen 30 anys després de la primera pel·lícula, ambientada al 2019. Un nou caçador de replicants, l'agent K (Ryan Gosling), desenterra un antic secret que podria sumir en el caos el que queda de la societat i és aquest descobriment el que el porta a la recerca de Deckard.

El guió és de Hampton Fancher, que va adaptar també la pel·lícula original de la novel·la de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, i de Michael Green, i compta amb nous personatges interpretats per la cubana Ana de Armas, Robin Wright o el guanyador d'un Oscar Jared Leto, que dona vida a Niande Wallace, un sinistre creador de replicants.

Un film avançat als temps

Estrenada el 1982, Blade Runner no va funcionar a la taquilla en el seu moment però amb el temps es va convertir en una pel·lícula de culte, que es movia entre el cinema negre i la ciència ficció, i plantejava qüestions avançades al seu temps sobre què vol dir ser humà, les classes socials, l'enginyeria genètica o el canvi climàtic. «Tots aquests temes són presents a la nova i es desenvolupen», va assegurar Gosling. «Només que ara les coses ara estan molt pitjor, la vida és més dura per a tots, i en el cas meu personatge, la feina dels 'blade runner' és més aïllat, estan considerats una espècie de pàries a la societat». En aquest context, va precisar l'actor nominat a un Oscar per La La Land, mesurant les seves paraules, l'agent K «tracta per tots els mitjans de trobar algun tipus de connexió, d'interacció humana».

Durant l'entrevista, que van ofereir conjuntament, Ford i Gosling van donar senyals de tenir bona química i en algun moment van fer broma amb la seva diferència d'edat. Gosling tenia dos anys quan es va estrenar la pel·lícula original i Ford 40. «Li agrada fer broma sobre els bolquers que portava i encara segueixo portant, així que no anem per aquí», va dir Gosling provocant el riure del seu company, que li va tornar la pilota: «En tot cas, jo estic més a prop de portar bolquers que tu».

La pel·lícula, que ha comptat amb la producció executiva de Ridley Scott -director original de la cinta de 1982- s'ha rodat principalment en diversos platós, i els exteriors a Hongria, segons van confirmar responsables de la producció.