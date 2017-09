Astrònoms capten els últims vapors d'una estrella envellida, la «U Antiliae»

Un equip europeu d'astrònoms ha aconseguit captar imatges d'una bombolla de vapor expel·lida per l'estrella U Antiliae gràcies a l'ús del telescopi gegant ALMA, que opera a l'Observatori Europeu Austral (ESO) al desert d'Atacama (Xile). Segons un comunicat de l'ESO, aquestes observacions són importants per entendre l'evolució de les estrelles en les fases dels seus últims cicles de vida.

U Antiliae és un estrella molt vermella, la lluentor de la qual mostra lleugers canvis d'una setmana a l'altra. Les noves investigacions científiques han revelat l'existència d'un embolcall esfèric notablement prim al seu voltant. Es tracta d'una estrella de carboni, «evolucionada, freda i lluminosa», que forma part de la constel·lació d'Antlia, també coneguda com «La Màquina Pneumàtica».

Fa uns 2.700 anys, segons el comunicat, U Antliae va travessar un període d'uns centenars d'anys de pèrdua de massa durant el qual el material que constituïa l'embolcall observat amb les noves dades d' ALMA va ser expulsat a gran velocitat. Una anàlisi més detallada d'aquest embolcall també mostra evidències de prims i petits núvols de gas, coneguts com subestructures filamentoses.

Segons els científics responsables d'aquest descobriment, entendre la composició química dels embolcalls i atmosferes d'aquestes estrelles, i com aquests es formen per la pèrdua de massa, és important per comprendre com evolucionen les estrelles a l'Univers primitiu, i també com van evolucionar les galàxies.