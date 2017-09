Vinculen l'edat parental amb les mutacions genètiques que tenen els fills

Un estudi divulgat en l'últim número de la revista Nature vincula l'edat parental, especialment la del pare, amb una major incidència de noves mutacions genètiques en els fills.

La investigació, realitzada per experts islandesos del centre deCODE genetics, situat a Reykjavík, també recull la major font de dades de noves mutacions humanes (conegudes com a DNMs), canvis en els gens que es presenten per primera vegada en una família, ocasionats per una mutació en l'òvul o esperma d'un dels pares.

L'article recorda que comprendre els processos de mutació que produeixen diversitat en la seqüència del genoma humà és un assumpte de la major importància per a la genètica mèdica i els estudis evolutius.

El responsable de l'estudi, Daniel Dudbjartsson, i un grup de col·legues van dur a terme anàlisis de seqüències de genoma de 14.6887 islandesos, entre ells 1.548 individus i els seus pares i, per cada 225 d'aquestes persones, almenys un dels seus fills, per poder entendre com l'edat i el sexe dels progenitors podria ocasionar alteracions en els DNMs. Els autors de la investigació van identificar, després dels pertinents estudis, 108.778 mutacions humanes d'«alta qualitat», amb una mitjana de 70,3 DNMs per família.

La indagació va revelar que el nombre de DNMs de les mares va augmentar en un 0,37 per cada any d'edat, xifra que representa una quarta part de l'1,51 de l'increment per any dels pares.