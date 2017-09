Xbox One X, la consola «més potent del món», surt al mercat el novembre

La nova consola de Microsoft, Xbox One X, arribarà a les botigues el proper 7 de novembre amb un preu de 416 euros i serà «la més potent del món» fins ara, tal com l'ha batejat la companyia. L'empresa nord-americana va presentar ahir a Londres com a part del seu tour mundial les capacitats de la màquina, de les que ressalten dels 6 teraflops de processament gràfic i una resolució de 4K en pantalla, la més alta que hi ha fins al moment.

Durant l'esdeveniment, es va poder provar la màquina edició Project Scorpio amb el nou joc Forza Motorsport 7, un simulador de conducció que sortirà a la venda el proper 3 d'octubre i que, per ara, «és el que més aprofita les característiques de la consola», segons el coordinador d'Xbox Espanya, Juan Carlos González. El simulador de conducció treu partit a la capacitat visual de la nova Xbox One X amb una taxa de 60 frames per segon, aconseguint un nivell de realisme mai vist abans.

Els jocs utilitzats per a la versió anterior d'Xbox podran ser utilitzats sense problemes en la nova consola però amb una sèrie de millores, entre les quals destaca la qualitat de la resolució en pantalla. En total, hi ha més de 1.000 jocs exclusius i més de 100 títols s'han adaptat a les característiques de la nova plataforma.

Entre les novetats hi ha la aventura de Assassin's Creed Origins, que estarà a les botigues a partir d'aquesta tardor per transportar els jugadors a una aventura a l'antic Egipte. També figura l'última edició del clàssic Age of Empires que sortirà a la venda el 19 d'octubre, Halo Wars 2, a les botigues des del 26 de setembre, i multitud de jocs adaptats per a consoles anteriors o per a l'ordinador, com Tomb Raider i Gears of War 4.

El passat mes de juny, quan Microsoft va anunciar el llançament de la nova Xbox X, ja es va avançar que tindria una capacitat de realitat virtual amb alt rendiment. Ara, s'han conegut més detalls sobre la consola, que fa un pas de gegant respecte l'Xbox One llançada el 2013. La nova màquina brinda l'oportunitat de jugar amb millor qualitat en la il·luminació gràcies a l'ús d'HDR, apreciar textures més detallades a la pantalla i mantenint una excel·lent qualitat de so.