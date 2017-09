El Festival de Sitges augmenta la venda d'entrades en un 47%

El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges (Garraf) ha augmentat la venda d'entrades un 47%, segons va informar ahir l'organització del certamen.

El festival va iniciar la venda d'entrades dimarts (dilluns va realitzar la prevenda per als titulars de paquets adquirits al juliol) i ja el primer dia va registrar un augment del 51,37% de bitllets amb relació al primer dia de l'edició del 2016.

Mentre que l'any passat s'havien venut al final del primer dia 20.227 entrades, aquest dimarts –dotze hores després d'obrir el sistema de vendes– se n'havien servit 30.617, i el segon dia de vendes, ahir dimecres, també va registrar un augment significatiu de l'11,50% en relació al mateix dia del 2016.

La suma total en relació al mateix dia de l'any passat és d'un increment del 47,24% de vendes i abonaments venuts, i quan encara falten dues setmanes per a la inauguració del festival, ja s'ha arribat al 59% de vendes registrades l'any passat, quan es van superar les xifres d'edicions anteriors.

Aquestes xifres posen de manifest, segons l'organització del Festival de Sitges, l'interès que ha despertat la 50a edició del Festival. Als noms de Guillermo del Toro, Susan Sarandon, William Friedkin, Frank Langella, Jaume Balagueró, Álex de la Iglesia, Dario Argento o Santiago Segura, que estaran presents entre el 5 i el 15 d'octubre a Sitges, s'hi sumaran els d'altres convidats que s'anunciaran en els pròxims dies i que acompanyaran una programació que presenta el cinema fantàstic a través de diferents òptiques, i que any rere any no deixa de sumar nous seguidors.