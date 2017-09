L'Aplec 2018 a Washington

Per la seva importància i organització ens ha semblat oportú publicar aquetes dades d'inscripció, vista la complexitat amb què aital manifestació es desenvoluparà. Són les següents.

La Generalitat de Catalunya i Adifolk han obert el procés d'inscripció perquè els grups de cultura popular i tradicional puguin participar al 31è Aplec Internacional, que enguany s'integrarà a l'Smithsonian Folklife Festival de Washington.

La data límit per registrar-s'hi és el divendres, 29 de setembre, a través del formulari penjat a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbQmoDZ

El formulari distingeix 7 modalitats diferents possibles de participació. Així, la de «Dansa» abasta grups que puguin ballar i ensenyar al públic dansa catalana, sardanes i bastons, i ha de tenir un màxim de 8 parelles. També hi ha la categoria «Cobla», especialment per a aquesta formació musical. Les bases indiquen que ha de ser màxim de 12 músics (els 11 de la cobla més 1 de percussió) i es valorarà que interpretin «sardanes, balls tradicionals, concert i la possibilitat de partir-se per espectacles itinerants».

La convocatòria està oberta a tothom i des d'Adifolk es recomana que els aspirants estiguin disposats a, des de l'arrel tradicional, innovar, proposar noves combinacions i fins i tot a ajuntar-se amb d'altres grups o expressions de la cultura popular. L'objectiu és poder oferir un autèntic xou a Amèrica. En aquest sentit, també es proposa que s'especifiquin els valors afegits que puguin tenir determinats components, com ara parlar anglès, ser artesà, actuar a grups tradicionals de natura diferent, etc. La intenció és poder ensenyar el màxim possible de la nostra cultura.



Selecció dels grups

La selecció dels grups actuants anirà a càrrec de la Generalitat de Catalunya, Adifolk i l'organització del Festival i es revelarà entre desembre del 2017 i gener del 2018. A l'hora de triar, un dels aspectes que més valoraran des dels EUA són els trets antropològics que presenti cada actuació. També es valorarà la voluntarietat; la representació territorial, de gènere i d'edat; la rellevància de la proposta; la qualitat artística; la capacitat d'interactuar amb públic divers i multicultural, entre d'altres criteris. Per això, a la inscripció es poden incloure 2 enllaços a vídeos que durin un màxim de 5 minuts cadascun. En aquest sentit, el formulari també proposa remetre màxim 5 fotos o vídeos a l'adreça folklife2018@gmail.com.

L'Smithsonian Folklife Festival se celebrarà del dimecres 27 de juny al diumenge 1 de juliol i del dimecres 4 de juliol al diumenge 8 de juliol. A més a més, cal preveure que els desplaçaments es faran 1 o 2 dies abans i després del Festival. Això suposa ben bé 15 dies als EUA.

L'organització assumeix les despeses de viatge, desplaçaments interns, allotjament i àpats. A més a més, els participants rebran una petita compensació diària per a imprevists i d'altres despeses.

Un altre aspecte a tenir en compte és que el material necessari per al desenvolupament dels tallers i activitats viatjarà en vaixell fins a Baltimore. Això implica 3 setmanes d'anada i 3 de tornada, de tal manera que els assistents no el podran fer servir entre el diumenge 20 de maig i el dilluns 20 d'agost, aproximadament.

Les bases es poden consultar a http://adifolk.cat/usuaris/noticies/arxius/348_1_A... i per a qualsevol dubte o pregunta es recomana contactar amb Adifolk a través de telèfon 933 025 017 o el correu electrònic adifolk@adifolk.cat.

L'Aplec Internacional es va replantejar de cara a la seva 30a edició, de manera que l'any passat ja es va integrar dins d'un altre festival. En aquest cas va ser en un d'espectacles de carrer i música de la ciutat txeca d'Ostrava.

De fet, l'Smithsonian Folklife Festival és un dels festivals folklòrics i de cultura popular i tradicional més gran que hi ha als EUA. És un gran focus d'atenció mundial sobre la cultura folklòrica, amb més d'1 milió de visitants. És gratuït i la 1a edició va ser l'any 1967. La seva organització correspon a l'Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, un dels 3 centres culturals del prestigiós Smithsonian Institution. Aquesta entitat la va crear el 1846 el govern dels EUA per incrementar i difondre el coneixement.

La participació en aquest festival de Washington implica que l'Aplec Internacional abandoni per primer cop Europa. La ciutat d'Amsterdam va acollir el 1r Aplec Internacional, al 1988, i urbs com París, Brussel·les, Florència, Lausana, Lisboa, Malmö, Frankfurt, Cracòvia, Verona o Perpinyà n'han estat seus.



Curset per A monitors

de sardanes a Sarrià de

Ter



La Confederació Sardanista de Catalunya ofereix un nou curs de formació de monitors sardanistes. Se celebra aquests dies a Sarrià de Ter (Gironès), cada dissabte al matí fins al 25 de novembre. Té lloc al Centre Cívic La Cooperativa de Sarrià de Ter durant 10 sessions, que suposen 40 hores lectives. Aquestes classes proporcionen una formació integral i transversal per dur a terme l'ensenyament de sardanes.

Les sessions van a càrrec de monitors sardanistes amb experiència i que ja han desenvolupat d'altres cursos anteriorment. Així, la part de la dansa, normativa i preparació física és a càrrec de Francesc Triola, antic dansaire de colles de sardana esportiva. Les sessions de formació històrica i musical les ofereix Anna Costal, doctora en Musicologia, i la metodologia i els recursos pedagògics els explicarà Imma Pujol, docent. Se'n pot obtenir més informació a través del correu electrònic ensenyament@conf.sardanista.cat.



Càntirs de Figueres



Us comuniquem que el Foment de la sardana Pep Ventura de Figueres posa a disposició dels interessats càntirs de la col·lecció que es va fer des de l'any 1986 al 2012.

Si algú té el del 2001 repetit, agrairem si ens el pot donar, ja que no en tenim cap ni per a la col·lecció del Foment. Preu dels càntirs, Socis del Foment: gratuïts; No socis, 5 ? per càntir. Estan a la vostra disposició al local del Foment, el 23 de setembre de 10 a 13 h al c/ Montgó 4 - escala B - entresòl 4 de Figueres.

També ens informa el Foment que organitza un autocar per anar a Montserrat, el proper 8 d'octubre, per assistir a la commemoració de l'actuació que hi féu la cobla de Pep Ventura, el 1860. Al matí hi haurà unes conferències sobre Ventura a càrrec d'Anna Costal i Jaume Nonell.