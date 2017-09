Christie's traurà a subhasta alguns dels objectes personals d'Audrey Hepburn

Més de 500 objectes personals de l'actriu Audrey Hepburn (1929-1993), considerada una de les llegendes femenines del cinema nord-americà, se subhastaran a la casa Christie 's de Londres. Alguns d'aquests articles es poden adquirir ja per internet i fins al 3 d'octubre, mentre que els més valuosos s'oferiran al públic de forma presencial el dia 27 de setembre a la casa de subhastes. La col·lecció s'exhibeix a partir d'avui dissabte a la capital britànica i ofereix, per primera vegada, l'oportunitat d'adquirir peces úniques que fins ara pertanyien a la família de l'artista.

Els guions de la pel·lícula Esmorzar amb diamants, retrats originals de l'actriu durant l'apogeu de la seva carrera, entre 1953 i 1968 o unes sabatilles de ballet vermelles formen part de la col·lecció. També figuren el maletí lacat en negre amb el qual l'actriu va arribar al Regne Unit, valorat entre 400 i 600 lliures (entre 453 i 679 euros) o el contracte per al musical High Button Shoes, estimat entre 1.000 i 1.500 lliures (entre 1.133 i 1.699 euros). Dins del recull destaca un vestit de còctel de setí blau de la marca Givenchy, usat per Hepburn en una sessió de fotos amb William Klein, per a una editorial de moda promocionant Two for the Road el 1966 i que està estimat entre 10.000 i 15.000 lliures (entre 11.333 i 16.999 euros). Cap dels objectes havia estat mai abans exposat al públic.