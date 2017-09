Una nova vacuna contra el virus del Zika n'evitaria la transmissió al fetus

Una vacuna contra el virus del Zika desenvolupada per investigadors brasilers s'ha mostrat eficaç en les proves amb animals per evitar que el virus passi d'una embarassada al seu fetus, segons han informat des del Ministeri de Salut del Brasil.

Els bons resultats de les primeres proves de la vacuna desenvolupada per investigadors del centre estatal brasiler d'estudis en salut Institut Evandro Chagas, en associació amb la Universitat de Texas i l'Institut Nacional de Salut dels Estats Units, ja s'havien destacat a l'abril en un article publicat a la revista científica Nature Medicine.

Llavors es va informar que la vacuna s'havia mostrat eficaç i segura per prevenir la infecció del virus. Tot i això, l'Institut Evandro Chagas va expressar en un comunicat divulgat divendres que noves proves en ratolins i micos de laboratori van mostrar que la vacuna no només és eficaç per prevenir la malaltia sinó també per evitar el contagi dels fetus.

«Es tracta d'un dels estudis més avançats per l'oferta d'una futura vacuna contra la malaltia per protegir dones i evitar que els seus fills desenvolupin microcefàlia i altres alteracions neurològiques causades pel virus», tal com va informar el Ministeri de Salut del Brasil.



Proves a Estats Units

Les proves preclíniques exitoses es van fer simultàniament en laboratoris de l'Institut Nacional de Salut dels Estats Units, de la Universitat de Texas i de la Universitat de Washington. Segons el Ministeri, les proves van mostrar que la vacuna va ser eficaç en el seu principal objectiu, que és evitar que el virus del Zika provoqui microcefàlia i altres problemes en els fetus dels animals infectats.

Les femelles embarassades a les quals no es va aplicar la vacuna van patir un avortament a causa de la infecció amb el virus o van donar a llum cries amb microcefàlia i altres alteracions neurològiques. Segons l'Institut Evandro Chagas, les proves clíniques –és a dir amb humans– es faran a partir del 2019 a Rio de Janeiro.

Les proves dels científics, en el seu esforç per desenvolupar una vacuna, també van mostrar que el virus pot provocar esterilitat entre els mascles infectats. En els animals mascles que van ser infectats es va constatar una reducció significativa de la quantitat d'espermatozoides i una disminució de la capacitat de mobilitat dels que quedaven, així com atròfia en la mida dels testicles.

El Ministeri de Salut va aclarir que encara no és possible afirmar si els mateixos efectes s'apliquen en éssers humans i va assenyalar que calen nous estudis per determinar la dimensió del problema.

La vacuna, que s'ha elaborat amb un virus atenuat del Zika, és la primera que ha mostrat uns resultats tan prometedors entre totes les que són objecte d'investigació en diversos països. Actualment, arreu del món s'està buscant un antídot per a una malaltia que va generar una emergència sanitària internacional l'any passat, a causa de la seva relació amb el naixement de nadons amb microcefàlia.



Un dels països més afectats

Brasil, un dels països que el 2016 van resultar més afectats pel Zika i que va declarar emergència sanitària abans que la mateixa OMS advertís sobre la gravetat de la malaltia, ja va anunciar la fi de la seva situació d'emergència pel virus davant la forta caiguda del nombre de casos.