Els anticossos del dengue poden servir per tractar el Zika en ratolins

Els anticossos extrets de pacients infectats amb el virus de la dengue poden ser efectius en el tractament de la infecció del Zika en rosegadors, segons un estudi publicat per Nature Inmunology. L'equip, encapçalat per experts de l'Imperial College de Londres i de la Universitat Washington (EUA), va trobar que el subministrament dels anticossos als rosegadors infectats amb Zika era suficient per a tractar les primeres etapes de la infecció, i fins i tot podia protegir els ratolins que han de néixer. Si aquesta troballa pogués repetir-se en humans, el descobriment permetria aplicar un únic tractament per als dos problemes vírics.