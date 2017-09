Troben un nou agent de contrast de ressonància per detectar el càncer de pit

Un estudi ha determinat que un nou agent de contrast d'una imatge de ressonància magnètica (MRI) és capaç de detectar el càncer de pit en la seva fase inicial, a més de distingir si el tumor és agressiu o de lent creixement. La investigació, publicada aquesta setmana per la revista Nature, va ser duta a terme per experts del centre privat d'investigació Casi Western Reserve, a Cleveland (EUA), i potencialment ajudarà els metges «a trobar el tractament adequat» per a cada pacient, segons Zheng-Rong Lu, líder d'Enginyeria Biomèdica i principal responsable de l'estudi.

Després de realitzar diversos test amb ratolins, el grup investigador va trobar que l'agent de contrast a força de gadolini és també més eficient i segur que els agents tradicionals, ja que requereix una dosi vint vegades menor, que s'expulsa del cos amb facilitat i no deixa acumulació en els teixits. Per tal de fabricar aquest agent nou, Lu i els seus col·legues van combinar l'agent de contrast anomenat Gd3N @ C80, considerat d'alta eficiència, amb un pèptid anomenat ZD2, desenvolupat al laboratori per aquests experts.

Van veure que enfront del gadolini emprat en agents tradicionals, l'estructura del Gd3N @ C80 era «diferent», ja que «els ions de l'gadolini queden engabiats en una molècula», segons ha indicat Lu en l'article. «Aquesta mena de gàbia evita un contacte directe entre el gadolini i el teixit, i el gadolini no s'allibera, el que evita qualsevol tipus d'interacció amb el teixit», explica la científica.