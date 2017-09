Descobreixen una nova diana terapèutica per tractar la metàstasi

Investigadors del Centre d'Investigacions Biològiques han identificat una nova diana terapèutica en les cèl·lules tumorals metastàtiques del càncer colorectal, el melanoma i altres tumors com el de mama o el de pàncrees, una troballa que ajudarà a desenvolupar nous tractaments. L'estudi, publicat a Clinical Cancer Research, és «un important primer pas» per combatre la metàstasi, que és responsable de més del 90% de les morts per càncer, d'aquí l'esforç dels científics per desenvolupar nous tractaments que contribueixin a frenar aquesta elevada mortalitat.

La investigació va començar fa una dècada amb el descobriment del paper que exercia la cadherina 17 (les cadherinas són les principals molècules d'adhesió cel·lular) en metàstasi hepàtica de càncer colorectal. «Més tard, vam descobrir que induïa l'activació d'un mecanisme essencial per a l'adhesió i la proliferació de les cèl·lules tumorals en l'òrgan receptor de la metàstasi», explica Ignacio Casal, investigador del CSIC i autor principal del treball. «Aquest mateix mecanisme -afegeix- és present en altres tumors com el melanoma i el càncer de mama».

L'estudi ha demostrat com els anticossos monoclonals produïts en ratolins són efectius per impedir la colonització metastàsica en el fetge i el pulmó. El següent pas en la investigació serà comprovar l'efectivitat d'aquesta diana terapèutica en humans, ja que fins ara només s'han realitzat experiments en models animals. Els científics es mostren molt esperançats amb aquest descobriment.