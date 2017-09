Sardanistes amb el referèndum

Nota de la Confederació

Sardanista de

Catalunya



La Confederació Sardanista de Catalunya, com a entitat aglutinadora del moviment sardanista, reitera el seu compromís amb la convocatòria de referèndum que el govern de la Generalitat de Catalunya ha previst celebrar el proper 1 d'octubre de 2017 per tal que els catalans decidim lliurement el futur polític del nostre país.

Atès els moments transcendentals que vivim, i com a ciutadans compromesos amb la nostra cultura i per tant amb el nostre esdevenidor com a nació, defensem el dret democràtic de decidir lliurement el nostre futur.

La Confederació Sardanista de Catalunya es va adherir el passat mes de febrer de 2017 al Pacte Nacional pel Referèndum i conseqüentment, reitera la seva adhesió i compromís democràtic de cara a la convocatòria del proper 1 d'octubre.



S'anuncia el Premi de

composició de música

per a cobla Masquefa i

Montgrins 2018



L'Ajuntament de Masquefa, en el marc del cicle de música estable Masquefa Sona Bé i amb el suport de la Cobla-Orquestra Montgrins, impulsa la segona edició d'aquest guardó, que té com a objectiu promoure la composició i interpretació de la música per a cobla. Les obres es poden presentar fins al 23 de febrer de 2018. La dotació màxima del premi serà de 3.000 ?.

En el marc del cicle de música estable Masquefa sona bé, que promou la divulgació musical a la vila de Masquefa, la Regidoria de Cultura impulsa la segona edició del Premi de composició de música per a cobla Masquefa i Montgrins 2018. El premi, concebut també com a plataforma de difusió per als nous valors del món de la cobla, compta amb la col·laboració de la Cobla-Orquestra Montgrins.

La finalitat del Masquefa sona bé és la difusió i promoció de la música, organitzant temporades estables de concerts. En un d'aquests concerts s'anunciarà el veredicte del jurat i s'estrenaran les obres finalistes a càrrec de la Cobla-Orquestra Montgrins.

Els compositors que vulguin presentar les seves candidatures hauran d'enviar els seus treballs a l'Ajuntament abans del 23 de febrer del 2018. Per poder optar al premi és imprescindible que les obres siguin originals, inèdites i d'una durada màxima de 15 minuts.



Editat el mètode per

estudiar la tenora de

Jaume Vilà



El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha editat, a través de l'editorial musical Dinsic, el volum Mètode bàsic per a l'estudi de la tenora, del conegut intèrpret Jaume Vilà.

Aquest mètode forma part de la col·lecció endegada amb el Mètode bàsic per a l'estudi del tible , de Francesc Elies i el Mètode bàsic per a l'estudi del flabiol i tamborí, de Jordi León. Tots són fruit de la voluntat dels 3 intèrprets d'oferir documentació útil als estudiants d'aquests instruments quan es van oficialitzar al Conservatori. Els altres volums s'havien publicat feia temps, però faltava el de la tenora.

«He intentat crear un mètode perquè l'alumne estigui preparat», ha explicat l'autor, i ha afegit que «s'ha de complementar amb escales i arpegis moderns, entre altres exercicis. El mètode es basa en l'experiència d'intèrpret, però també com a professor al Conservatori Municipal de Música de Barcelona i al Conservatori del Liceu.

El llibre es pot comprar a través de l'editorial o les publicacions de la Generalitat, i té un cost de 28 ?.



Malgrat de mar



A fi de no coincidir amb l'1 d'octubre, data del referèndum, Malgrat de Mar, ha variat la data del seu Aplec, a desgrat d'això hi ha programats uns actes per aquest cap de setmana, jornades en què s'havia de celebrar l'Aplec. Demà, dissabte dia 30, 9 vespre, al Centre Cultural, Concert amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. Diumenge dia 1 d'octubre, doble ballada de sardanes Parc de Francesc Macià a les 16.30 h. Cobles Jovenívola de Sabadell i Principal del Llobregat.

I, l'Aplec , el 43è Aplec de la Sardana tindrà aquests actes: Divendres 8 de desembre,al pavelló Germans Margall. Matí 1/4 d'onze cobles Jovenívola de Sabadell, Principal del Llobregat i Ciutat de Girona.

(Palafolls) actuació especial, tarda 2/4 de cinc, cobles Principal del Llobregat, Jovenívola de Sabadell i Contemporània.

En el decurs de la tarda se celebrarà el 45è concurs de colles improvisades.



inici d'activitats



Ara que ha començat el curs escolar i reprenem l'activitat habitual de les nostres entitats, us informem per tal de demanar-vos que faciliteu les dades bàsiques totes aquelles entitats que realitzeu cursets de sardanes. El primer pas que us demanem és que comproveu que el curs de sardanes no surt anunciat al Portal Sardana, i ens comuniqueu el següent:

Equipament, adreça i població on es du a terme el curset. Dates, horari, preus i contacte, ja sigui tèfon o correu electrònic o altres informacions.

Penseu que és molta la gent que s'adreça a la CSC demanant on aprendre a ballar sardanes i que si ja anuncieu el curs al Portal, facilitem la difusió de la sardana als vostres municipis.

Preguem que ens envieu aquesta informació al correu infosardana@conf.sardanista.cat.

Presentació del llibre presentació del llibre

de Mas Bou



El proper dimecres 4 d'octubre al Castell de Sant Ferran de Figueres i amb la col·laboració dels Amics del Castell, hi haurà Presentació del llibre Històries de músics, a càrrec del mateix autor, Antoni Mas Bou, compositor i músic. Recull diverses anècdotes compilades al llarg de trenta anys sobre l'ofici i la vida de músic en un intent de fixar els records de l'època dels «vells músics».