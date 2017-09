Els bisbes critiquen la proposició de llei a favor del col·lectiu LGTBI

La proposició de llei contra la discriminació de gais, lesbianes i transsexuals (LGTBI) promoguda per Podem en l'àmbit espanyol suposa «trepitjar els drets fonamentals de la persona» i conté «un fort contingut ideològic», han denunciat aquesta setmana els bisbes espanyols. En una nota de premsa, la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) valora «la gravetat d'aquesta iniciativa legal i altres de similars autonòmiques per a la concepció cristiana de l'amor humà, el matrimoni, la família i l'educació». Per aquest motiu, la CEE ha presentat un informe per «respondre al desafiament d'aquest projecte legal de fort contingut ideològic que es vol imposar obligatòriament a la societat espanyola».

L'estudi ha estat elaborat per la Subcomissió Episcopal per a la Família, que ampliarà la seva anàlisi en la pròxima reunió de l'Assemblea Plenària de la CEE.

Aquesta setmana, els bisbes han suspès la tradicional roda de premsa que ofereixen en acabar la seva Assemblea Plenària i en lloc d'això van llegir una declaració institucional davant «la greu situació que viu Catalunya».