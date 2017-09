La comunitat jueva celebra el Yom Kipur, el dia més sagrat del seu calendari

Els 45.000 integrants de la comunitat jueva d'Espanya celebren ahir i avui el Yom Kipur o Dia del Perdó, el dia més sagrat i solemne del calendari jueu, que va començar ahir de matinada i s'allargarà fins avui a la nit. A Israel, la celebració ha comportat el tancament de l'espai aeri, excepte pels serveis de seguretat i emergència, que estan en alerta màxima. Tota la població està en dejú i resa al llarg de 25 hores, de manera que els cotxes també deixen de circular i els carers s'omplen de nens i adults amb bicicletes i a peu.

Els jueus dediquen aquesta jornada a la meditació, el penediment i a demanar perdó per les faltes comeses, segons explica Isaac Querub Cabo, president de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya. Querub Cabo va assumir el càrrec l'any 2011 amb la intenció de «millorar la comunicació amb la societat» per tal que augmenti el coneixement sobre la seva cultura, religió i costums. I és que, segons ha assegurat, el judaisme continua essent una religió molt desconeguda, malgrat «la seva històrica i centenària presència a Espanya».

Querub Cabo també ha lamentat que l'antisemitisme hagi tornat a ressorgir a tot Europa, «ja sigui a través de grups xenòfobs o islamistes», el que, indica, els obliga a «haver de practicar la seva religió o costums protegits per les forces de seguretat».

Sobre la situació del judaisme a Espanya, Isaac Querub explica que malgrat que la comunitat jueva «viu completament integrada» i té «plena llibertat» per professar la seva religió, això no es pot fer del tot per l'amenaça que existeix sobre les seves comunitats, ja que «els col·legis i sinagogues estan sota protecció policial i militar». Per això, defensa que «tots els escolars aprenguin la història de totes les religions» per conèixer millor altres cultures.