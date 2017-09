Loewe fusiona a París la feminitat amb art i artesania amb la nova col·lecció

Amb Loewe, la feminitat va rimar ahir amb l'art i l'artesania en una desfilada celebrada a la seu de la Unesco a París que era la cita més esperada del dia a la passarel·la de la París Fashion Week entre els experts i fanàtics de la moda , ja que ningú volia perdre les propostes de Jonathan Anderson. A crítics de moda i famosos, com els models Doutzen Krous, Aymeline Valade, Eugenia Silva i Jon Kortajarena, o Vanessa Traina, filla de l'escriptora Danielle Steel, se'ls va sumar fins i tot la dissenyadora de Dior, Maria Grazia Chiuri.

El veredicte va ser més que positiu. Anderson, que està portant Loewe al pòdium de les cases de costura, es va endinsar en la recerca de la feminitat, aquest terme tan complex, com si d'un viatge d'aventures es tractés. Potser per això va presentar la dona Loewe com una exploradora, amb barret de safari o túniques ètniques amb motius orientals, en un gest ja recurrent en Anderson de crear una moda d'inspiració global.

Les peces clàssiques es reinventen mitjançant talls asimètrics que desestructuren les americanes durant el dia o converteixen jerseis en faldilles o samarretes sense mànigues en llargs vestits. Tot i ser una col·lecció de primavera-estiu, els materials i les textures van ocupar un lloc primordial per destacar el treball artesanal darrere de cada peça: superposicions, drapejats col·locats estratègicament per marcar les formes, patchwork en cuir i aplics afegits a mà.