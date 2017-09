Pregària per la serenitat

Fa molts anys, quan el llatí dominava al Seminari, un meu amic que passava alguna trifulga notable va llegir el títol d'una pregària que deia: Ad petendam serenitatem.

Ell va traduir: per demanar la serenor, la pau de l'esperit, el consol i la tranquil·litat de l'ordre.

Resulta que el sentit literal de la pregària era diferent. Es tractava d'obtenir, simplement, que deixés de ploure, que el cel s'asserenés, que els xàfecs cessessin. La gent ja ho diu prou: s'està asserenant.

Jo voldria fer una pregària repetint l'error de traducció. Convido a demanar a Déu la serenor i descobrir algunes raons per les quals ens manca. Els diaris no en parlen. Respirem una cultura on Déu sembla que no està empadronat aquí. Es nota una manca de serenor que fa malviure. Ens passa com a la gent gran: es trenca el fèmur per manca de musculatura. A la nostra societat li manca musculatura. Per servir, evidentment. Ens diguem demòcrates però triturem els que no pensen com nosaltres! És difícil enriquir-se amb les aportacions dels adversaris perquè som imprudents. No analitzem totes les conseqüències previsibles, ens interessen els resultats a qualsevol preu. Som intemperants, i el clima de serenitat esdevé molt difícil. Sovint, les notícies no es comuniquen: es llancen com un cop de roc. L'home es passeja per la creació com si fos l'amo del seu tros de món. Així, almenys, s'ho pot pensar. No és fàcil palpar amb tant de realisme la pobresa humana quan volem construir la nostra torre de Babel, sense Déu. Cadascú la seva. Jo també et prego,avui, Senyor, perquè ens omplis de serenitat.