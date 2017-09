Quina educació es necessita i quina s'ofereix?

Ha començat el nou curs amb totes les ofertes educatives, des de les acadèmiques per a tot tipus d'estudis i de reciclatges fins a les esportives i les del temps de lleure.

El fet, que s'esdevé en els mesos de setembre i octubre, m'ha fet reflexionar sobre l'educació, la seva necessitat i la seva orientació.

No podem limitar la necessitat de l'educació als anys de la infantesa, adolescència i joventut, sinó que és una necessitat per a tota la vida.

Certament, cal tractar-la de manera més intensa a la primera etapa de la vida, però la necessitat d'educació o formació és permanent.

L'educació és quelcom inherent a la condició humana. Per desenvolupar-se plenament, els éssers humans necessiten, a més del que reben per herència, una intervenció exterior –de persones concretes i de la societat en general– que anomenem educació. Per això entenem l'educació com el procés pel qual una persona es va fent o esdevenint com a persona amb tot el seu significat. Educar-la és ajudar-la en el seu creixement, perquè arribi a desenvolupar totes les seves potencialitats, perquè sigui capaç d'opcions adultes i lliures.

Cal entendre que l'educació es proposa humanitzar, personalitzar i socialitzar perquè sigui possible viure amb sentit, amb plenitud i d'una manera autònoma. D'aquesta concepció de l'educació es desprèn que:

-Educar és intervenir- amb respecte, des del propi convenciment, amb actituds personals, proposant- per tal que l'infant o jove poti en llibertat per tot allò que l'ajuda a ser més persona.

-L'educació és relacional: és relació entre iguals i relació entre l'educador i els educands. En aquest acte dinàmic es descobreix la comunicació com a font de coneixement prpoi i com a intervenció sobre els altres. Es descobreix la importància de l'altre i de la comunitat. Amb l'aprenentatge de la competència social s'integren els elements personals, socials i culturals. La persona descobreix la dimensió moral.

-L'educació ha de ser integral, perquè la persona ha de créixer en totes les seves dimensions [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).