Nobel de Medicina per descobrir com funciona el «rellotge biològic»

El Nobel de Medicina va distingir ahir a tres científics nord-americans per descobrir els mecanismes moleculars que controlen el ritme circadià, el «rellotge biològic intern» pel qual plantes, animals i humans s'adapten a les rotacions de la Terra. Les revelacions de Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young s'apliquen per exemple al «jet lag» que produeixen els viatges transatlàntics i a la funció clorofíl·lica de les plantes i han convertit la biologia circadiària en un ampli i ric camp d'investigació amb implicacions per a la salut i el benestar.

Usant de model mosques de la fruita, els tres científics van aïllar un gen que controla el ritme biològic diari i codifica una proteïna que s'acumula en les cèl·lules de nit i es degrada de dia, a més d'identificar altres components que afecten al seu «rellotge autosuficient intern», va explicar l'Assemblea Nobel de l'Institut Karolinska d'Estocolm.

Ja en el segle XVIII l'astrònom francès Jean Jacques d'Ortous de Mairan va descobrir en estudiar la mimosa que les fulles d'aquesta planta s'obrien en direcció al sol pel dia i es tancaven al capvespre i que aquesta oscil·lació es mantenia independentment de la llum. Altres investigadors van confirmar més tard que aquest «rellotge biològic» es troba també en animals i humans i es va començar a denominar aquesta adaptació com ritme circadià.

Els nord-americans Seymour Benzer i Ronald Konopka van demostrar en la dècada de 1970 que les mutacions d'un gen desconegut interrompien aquest ritme en les mosques de la fruita, uns insectes que també estudiarien anys més tard els tres guardonats amb el Nobel d'aquest any.

Hall i Rosbash, a la Universitat Brandeis de Boston, i Young, a la Universitat Rockefeller de Nova York, van aconseguir aïllar el 1984 aquest gen, van descobrir la proteïna que codifica i com els seus nivells oscil·len al llarg del dia en sincronia amb el ritme circadià.



Proteïna inhibidora

A través d'un cicle de retroalimentació inhibidor aquesta proteïna podia evitar la seva síntesi i regular els seus propis nivells en un ritme cíclic i continu, bloquejant l'activitat del gen, segons Hall i Rosbash. Va ser Young, en un estudi de 1994, que va descobrir un segon gen que codifica una altra proteïna, que unida a l'anterior podia entrar al nucli de la cèl·lula i bloquejar l'activitat del primer gen, tancant així el cicle. Estudis posteriors dels guardonats i altres científics van permetre descobrir més components moleculars per explicar l'estabilitat i les funcions del «rellotge biològic».

Rosbash (Kansas City, 1944) va estudiar Química a l'Institut de Tecnologia de Califòrnia, es va doctorar en Biofísica a l'Institut Tecnològic de Massachusetts i treballa en l'actualitat a la Universitat Brandeis, on dirigeix estudis dels processos, gens i mecanismes darrere dels ritmes circadians. Hall (Nova York, 1945) es va doctorar en genètica a la Universitat de Washington el 1971, va ampliar estudis a l'Institut de Tecnologia de Califòrnia i el 1974 va començar a treballar a la Universitat Brandeis. Young (Miami, 1949) va estudiar Ciències Biològiques a la Universitat de Texas, en la qual es va doctorar en Genètica el 1975, i des de 1978 exerceix com a docent a la Universitat Rockefeller de Nova York.

Els tres guardonats succeeixen en el palmarès del Nobel de Medicina al japonès Yoshinori Ohsumi, guanyador l'any passat per descobrir els mecanismes de l'autofàgia, procés bàsic de degradació i reciclatge de components cel·lulars i de gran importància en molts fenòmens fisiològics. Hall, Rosbash i Young es repartiran els 9 milions de corones sueques (943.784 euros).