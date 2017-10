Determinen que Mart va tenir volcans actius abans del que es pensava fins ara

Mart va començar a tenir volcans actius durant un període de la seva evolució anterior al que es pensava fins ara, segons suggereix un estudi que publica la revista Nature Communications. A partir de l'anàlisi de restes de meteorits, un grup de científics britànics va determinar que els actuals volcans en la superfície del planeta vermell es van formar amb més lentitud que els terrestres.

El volcans marcians mostren una estructura similar als de la Terra, en estar formats en la seva major part per columnes de material que ascendeixen des de sota de l'escorça, conegudes com plomes del mantell. A Mart, però, l'escorça que es troba sobre aquestes plomes no es mou, com sí que passa a la Terra, de manera que les erupcions es produeixen en el mateix punt de la superfície durant més temps i s'arriben a formar volcans de grans dimensions. Analitzar la formació d'aquestes estructures és un repte per a la ciència.

Benjamin Cohen i el seu grup del Centre d'Investigació Mediambiental de les Universitats Escoceses (SUERC), al Regne Unit, han identificat meteorits que procedeixen d'un volcà marcià. En determinar l'edat d'aquests meteorits, que es van generar a partir d'un impacte en la superfície marciana fa uns 10,7 milions d'anys, els científics han pogut determinar el ritme de creixement del volcà. Segons els seus càlculs, l'estructura volcànica es va formar a un ritme d'entre 40 i 70 centímetres cada 93 milions d'anys.