Aconsegueixen fabricar una llet sense lactosa amb microorganismes

Un grup de científics de la Universitat de Santiago de Xile (Usach) ha aconseguit fabricar llet sense lactosa mitjançant microorganismes antàrtics, el que permetrà optimitzar i incrementar la producció de derivats làctics sense aquesta proteïna. Segons el director del projecte, Renato Chávez, aquesta investigació podrà solucionar «un problema important a Xile, però també un problema de caràcter mundial». La intolerància a la lactosa és la incapacitat de les persones d'assimilar aquesta molècula al no tenir la beta-galactosidasa, l'enzim encarregat de dividir els dos components de la lactosa, la galactosa i la glucosa, perquè aquests puguin ser absorbits per l'organisme. Per això, aquest descobriment permetrà millorar l'eficiència i incrementar la producció de derivats làctics sense lactosa, ja que els microorganismes antàrtics permeten que aquest enzim funcioni a temperatures més baixes que la utilitzada comercialment.