Assagen al Parc Nacional del Teide un nou vehicle per poder explorar minerals a la Lluna

Una multinacional tecnològica està realitzant proves al Parc Nacional del Teide d'un vehicle d'exploració interplanetària (rover), concebut per operar de manera eficient i segura sota les limitacions ambientals de l'entorn lunar polar . Les proves es realitzen entre el 2 i el 16 d'octubre a les Minas de San José, i constitueixen l'última fase de proves de robòtica espacial del projecte Lucid, finançat per l'Agència Espacial Europea (ESA) i liderat per GMV, segons va informar ahir aquesta companyia en un comunicat.

El rover pesa 150 quilos, avança 10 centímetres per segon, està alimentat per dues bateries de liti de 50 ampers hora cadascuna, amb autonomia d'unes 3 hores, i transmet les dades i imatges al centre de control per radiofreqüència.

En els últims anys la NASA i l'ESA han enviat sondes no tripulades a orbitar al voltant de la Lluna per localitzar minerals i compostos químics d'interès i s'ha vist com molt probable l'existència d'aigua congelada fixada en fragments de roca en cràters que es troben a la zona d'ombra permanent, en els pols.

«És evident que hi ha mineral ric en hidrogen, i per accedir-hi és necessari endinsar-se en aquests cràters foscos i molt freds, el que suposa un repte per als vehicles d'exploració planetària», explica GMV.

El projecte Lucid té com a objectiu desenvolupar i avaluar la combinació d'eines i tècniques de localització i percepció de l'entorn necessàries per a un vehicle d'exploració planetària (rover) en aquest entorn de la Lluna.