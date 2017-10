Arriba l'aplec de Tossa de Mar

La Principal del Llobregat, Ciutat de Girona i La Flama de Farners actuaran diumenge al passeig Verdaguer, on s'estrenaran dues sardanes

Un altre any, Tossa de Mar es disposa a celebrar un cap de setmana sardanista, demà i diumenge. Aquesta vila i la seva Agrupació Sardanista, de la mà de Francesc Fonaledas, desenvolupa una intensa activitat, organitzant audicions, aplecs d'ermita, concert, cursets, etc., tasca ben remarcable. Demà es comencen les activitats, amb una ballada de 9 sardanes de 7 tirades, al passeig Mn. Cinto Verdaguer, per la cobla Ciutat de Girona, amb la particularitat que en totes, en el títol, hi ha en nom de Catalunya.

A la nit, a les 22,00 h, al cinema Montserrat, el tradicional concert de vigília. El programa del Concert de Vigília no es desvetlla fins al mateix moment del concert. El que podem avançar és que hi ha dues estrenes, una de Jaume Cristau i una de Josep Cassú dedicada al XXX Aniversari de l'agrupació i a l'aplec hi haurà sardanes de lluïment per a solista, clàssiques, etc. Un concert pensat per complaure el públic en una data tan assenyalada com la celebració del 30è Aplec.

Diumenge, també al passeig Verdaguer, ran del mar, l'Aplec, a les 10.30 h al matí i a les 16 h a la tarda amb les cobles: La Principal del Llobregat, Ciutat de Girona i La Flama de Farners. S'estrenaran dues sardanes: De trenta en trenta, de Xavier Forcada, i El músic mariner, de Jaume Cristau.

Si algú ho desitja, els hotels de la població fan una oferta especial de dormir i manutenció.

La Sardana de l'any



La Final se celebrarà el dissabte, 12 de maig de 2018, al Centre Cívic d'Alcanar. Hi participaran les 9 sardanes guanyadores de cada una de les semifinals i la no guanyadora que hagi obtingut el major percentatge de vots respecte de la sardana guanyadora de la seva eliminatòria. La suma dels punts dels vots directes del públic assistent determinaran la Sardana de l'Any del Premi Popular i el seu accèssit. El Premi de la Crítica s'atorgarà entre les 45 sardanes triades pel Comitè Seleccionador, basant-se en la qualitat musical de les obres.

Un Jurat Especial, integrat pels 3 membres del Comitè Seleccionador i 5 músics reconeguts, votarà amb 3, 2 o 1 punt les 3 sardanes que consideri mereixedores del Premi. La que rebi més vots serà la guanyadora d'aquest certamen, i la 2a amb més punts, l'accèssit. Aquests dies han començat les eliminatòries, que es poden segui i votar a través de diverses emissores de Catalunya. A les nostres comarques aquestes són les emissores que emeten un programa de sardanes, en algunes es pot escoltar La sardana de l'any. Les emissores que ens ha proporcionat la CFC són:

Arbúcies, dimecres, 21 h.

Banyoles, dissabte, , 10 h.

Begur. Dissabte, 9 h.

Bonmatí, dissabte, 9 h.

Cabanes, dissabte, 10 h.

Cadaqués, dimarts, 10 h.

Caldes de Malavella, dijous, 18 h.

Campdevànol, dissabte, 8,30 h.

Cassà de la Selva. Dissabte i diumenge, 9,30 h.

Girona- La Rambla, dissabte 9 h.

La Bisbal, dissabte, 12 h.

Les Preses, dissabte 8 h.

L'Escala, diumenge, 10 h.

Llagostera, dissabte, 14 h.

Olot, diumenge, 9 hores

Palafrugell, dissabte, 10 h.

Palamós, dissabte, 8 h.

Quart, dissabte 9 h.

Ripoll, diumenge, 10 h.

Sant Feliu de Guíxols, dissabte 8 h.

Sant Gregori, dissabte, 21 h.

Sant Hilari Sacalm, dissabte i diumenge, 9 h.

Sant Joan les Fonts, diumenge, 10 h.

Sarrià de Ter, dimecres, 11 h.

Tordera, dissabte, 9 h.

Vilablareix. Dilluns i dissabte, 16 h.

Vilafant, dissabte , 8 h.

Figueres



La capital de la Sardana d'enguany segueix oferint-nos actes al redós de la nostra dansa. Per als propers dies hi han aquests de programats. Avui, divendres 6 d'octubre 20.00 h, al Casino Menestral, conferència Venècia-París-Figueres-L'Havana. Viatge mu-sical a través del repertori de Pep Ventura, a càrrec d'Anna Costal, doctora en Musicologia i especialista en Pep Ventura.

Demà, dissabte, 7 d'octubre, 18.00 h, a l'Auditori dels Caputxins, dia del Soci. Ballada de sardanes amb la cobla Mil·lenària, i diumenge, dia 8, Excursió a Montserrat per commemorar el viatge que va fer en Pep Ventura amb la seva cobla, l'1 d'octubre de 1860, amb motiu de la visita al Monestir de la reina Isabel II.

Ermites del Remei



Les ermites dedicades a la Mare de Déu o algun sant, romanen enuig de boscúries, prats o a diferents indrets prop de les poblacions. Una de les verges més venerades és la del Remei, això fa que diumenge que ve, dia 8, li dediquin llurs aplecs:

Camprodon. L'ermita actual és del segle XIX i fou construïda on hi havia hagut la de sant Cristòfol de Creixenturri, del segle X.

Cassà de la Selva. Roman situada al veïnat Sangosa, en el mas Rovira; aquí l'any 1913 hi debutà la cobla Selvatana.

Castell d'Aro. És l'església del mas Eroles. El cos de la capella, de planta rectangular i cobert amb volta d'arestes, queda amagat per les dependències de la masia.

La Bisbal. Ermita del Castell d'Empordà. Construïda l'any 1600 i ampliada el 1750.

Ripoll. Esglesiola situada als afores de la població. Diumenge, doncs, és l'Aplec d'eqüestres ermites on hi haurà la celebració de l'Eucaristia i sardanes.

Concert amb Pep LóPEZ

I LA PRINCIPAL

DE LA BISBAL



Dimecres vinent, a Sant Gregori, a l'Esplanada, es podrà assistir a un inèdit concert amb la cobla La Principal de la Bisbal i el cantant Pep López, que va iniciar-se en la música per a infants l'any 1976. Estudia al Conservatori Superior de Música a Barcelona, complementa la formació al Taller de músics, Bèlgica i Colorado (EUA), és llicenciat en Música Tradicional per l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i graduat en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Crea diferents formacions musicals dirigides al públic familiar com el grup El Sac de Gemecs. Amb La Principal de la Bisbal ofereixen espectacle on s'expliquen contes i llegendes de Catalunya.