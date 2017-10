EUA preveu establir bases a la Lluna per poder explorar Mart

El vicepresident dels EUA, Mike Pence, va afirmar ahir que el seu país vol enviar de nou astronautes a la Lluna i poder establir les bases per poder explorar Mart, tot i que no va donar ni detalls ni dates per posar en pràctica aquest desig. «Tornarem a enviar astronautes nord-americans a la Lluna, no només per deixar darrere empremtes i banderes, sinó per construir les bases que necessitem per enviar nord-americans a Mart i més enllà», va afirmar Pence davant el Consell Nacional Espacial a Chantilly (Virgínia).

El vicepresident va fer aquest comentari després de publicar ahir al The Wall Street Journal un article d'opinió que aborda la mateixa idea. «Tornarem a enfocar el programa espacial dels EUA cap a l'exploració humana i el descobriment. Això significa llançar astronautes més enllà de l'òrbita de la Terra per primera vegada des de 1972», afirma Pence en el text.

«Això vol dir establir una renovada presència nord-americana a la Lluna, un objectiu estratègic crucial. I des de la base de la Lluna, Estats Units serà la primera nació a portar humans a Mart», conclou el vicepresident en l'article publicat pel diari.

Pence presideix el Consell Nacional Espacial, un òrgan de l'Oficina Executiva del president dels EUA, Donald Trump, qui pretén potenciar les ambicions espacials del seu país.

El passat mes, Trump va nominar al congressista republicà Jim Bridenstine, un escèptic del canvi climàtic, com a nou administrador de l'Agència Espacial nord-americana (NASA). Bridenstine, de 42 anys, és representant a la cambra baixa pel Primer Districte de l'estat d'Oklahoma i la seva designació depèn encara de l'aprovació del Senat. Com a membre del Comitè de Ciència, Espai i Tecnologia de la cambra baixa, el congressista s'ha centrat a revitalitzar la NASA, amb la presentació d'un projecte legislatiu dirigit a aquesta fi que porta per nom «Llei del Renaixement Espacial Nord-americana».

El legislador també és un gran partidari de l'exploració de la Lluna i ha advertit de l'«enorme» problema que suposa les escombraries espacials orbitals. Així mateix, Bridenstine ha destacat per la seva defensa de les companyies comercials per a l'espai i ha declarat que el Govern dels EUA «entén que en el futur, i fins i tot avui, serà un client de serveis espacials rutinaris, no un proveïdor».



Objectiu 2030

L'agència espacial nord-americana ja va anunciar el passat mes de maig que el seu pla de Mart inclouria la construcció d'una «passarel·la d'espai profund» al voltant de la Lluna per servir com un camp de proves per a les operacions i la tecnologia que serà necessària per a aquestes missions del planeta vermell. La NASA preveu en el seu pla estratègic que el 2030 es pugui enviar la primera missió tripulada al planeta Mart.