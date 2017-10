El Bisbat vol garantir les celebracions malgrat el descens de fidels i preveres

Racionalitzar horaris de celebracions per facilitar que el màxim de comunitats puguin celebrar l'eucaristia dominical, vetllar perquè on no es pugui celebrar missa es puguin oferir celebracions en absència de prevere presidides per diaques o dirigides per fidels nomenats episcopalment, garantir la comunió i la corresponsabilitat entre les diferents parròquies i crear i consolidar equips parroquials d'acció pastoral que assumeixin responsabilitats concretes amb el rector. Aquestes són algunes de les prioritats pastorals del Bisbat de Girona per al curs 2017-2018, que serveixen com a línia d'orientació per a totes les parròquies. Moltes d'elles són les mateixes que el curs passat, mentre que algunes s'han modificat o ampliat.

L'església gironina és conscient dels reptes que li venen, i considera que ni el present ni el futur conviden a l'optimisme. «No tenim cap garantia revelada que hi hagi una intensificació de la vida cristiana en el futur proper o llunyà», es pot llegir en del document. Tot i això, adverteix que, en aquesta situació, hi ha motius per «aprofundir la nostra confiança en Déu dominant les nostres ansietats en el present i les pors sobre el futur».

El document apunta que la causa fonamental de la descristianització «rau en la cultura ambiental i dominant». Per això, constata que l'Església no té «tota la culpa del debilitament de les nostres comunitats parorquials i institucionals d'apostolat, ni de l'apatia religiosa de les persones, ni de l'èxode de molts joves». Al contrari, en aquest moment anima a oblidar la nostàlgia i abraçar l'esperança, «no defallir a l'hora de viure i comunicar l'Evangeli». També advoca per la comunió de les institucions eclesiàstiques, és a dir, aconseguir un treball conjunt que fugi dels individualismes, i sobretot fugir de la pressa o de la voluntat de fer grans obres. En aquest sentit, subratlla la importància de valorar petites realitats diàries, com ara l'adhesió de persones a les celebracions, la fidelitat de la gent que hi va habitualment o els grups que han assumit responsabilitats perquè la parròquia funcioni.

Un cop feta aquesta anàlisi de la situació, les línies a seguir són sis. La primera parla d'acollir: és a dir, buscar temps per escoltar la gent que s'apropa a les parròquies, oferir-los informació clara, estar atents al que expliquen i ajudar quan es demanen celebracions, serveis i orientacions.

La segona línia porta per títol Acompanyar/Evangelitzar/Formar, i posa especial èmfasi en la tasca de l'apostolat seglar i sobretot l'atenció prioritària als infants i joves, especialment enguany que se celebrarà el Sínode dedicat a la joventut. En aquest sentit, insisteix en la necessitat de tenir molta cura de la catequesi d'infants i joves, buscant noves idees i implicant les famílies.

En tercer lloc hi ha la celebració de la fe, és a dir, l'eucaristia, on se subratlla la necessitat de garantir celebracions en absència de prevere, adaptar els horaris i que es tingui cura a l'hora de preparar les homilies.

En el quart epígraf, Servir, es recorda la tasca de Càritas, l'atenció als malalts i anciants i el compromís social. Finalment, els dos darrers punts fan referència a la necessitat de testimonis de fe -especialment els de vida consagrada- i garantir la comunió de les diferents comunitats.