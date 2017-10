Els neandertals van deixar el seu rastre en l'aparença humana

Tot i que ja es coneixia que alguns gens neandertals havien contribuït a certa immunitat corporal, un recent estudi publicat ara per la revista científica American Journal of Human Genetics ha demostrat que també van deixar la seva empremta en altres característiques, com el to de pell o el color dels cabells. Fins i tot els patrons de son o les possibilitats de ser o no fumador.

Després que els humans i els neandertals es van conèixer fa molts milers d'anys, les dues espècies van començar a creuar-se, i encara que els neandertals ja no existeixen, prop del 2 per cent de l'ADN dels no africans que viuen avui prové d'ells. Janet Kelso, de l'Institut Max Planck d'Antropologia Evolutiva d'Alemanya, que ha dirigit aquest estudi, explica que el seu equip estava interessat a explorar les connexions entre l'ADN neandertal i els trets no relacionats amb les malalties.

En altres paraules, volien descobrir la «influència que l'ADN neandertal podria tenir sobre la variació ordinària en la gent d'avui».

Degut a que els al·lels –cadascuna de les versions d'un gen– de neandertal són relativament rars, els investigadors necessitaven dades que representessin un nombre realment gran de persones. Així, van trobar aquestes conclusions gràcies a les dades proveïdes per més de 112.000 participants en l'estudi pilot del Biobanc del Regne Unit.

El Biobanc inclou dades genètiques juntament amb informació sobre molts trets relacionats amb l'aparença física, la dieta, l'exposició al sol, el comportament i les malalties d'aquelles persones que tenen en els seus registres.

Estudis anteriors havien suggerit que els gens humans implicats en la pell i la biologia del cabell estaven fortament influenciats per l'ADN de neandertal, però no estava clar com succeïa, explica Kelso. «Ara podem demostrar que es tracta del to de la pell i la facilitat amb què un bronzeja, així com el color dels cabells dels trets que s'han vist influenciats», afegeix.

«Aquestes troballes suggereixen que els neandertals podrien haver diferit en els seus cabells i tons de pell, com ho fan les persones», afegeix Michael Dannemann, primer autor de l'estudi.

Kelso assenyala que els trets influenciats per l'ADN dels homes neandertals, incloent també la pigmentació de la pell i el cabell, l'estat d'ànim i els patrons de son, estan directament relacionats amb l'exposició a la llum solar.



Una qüestió d'adaptació

Quan els éssers humans moderns van arribar al territori d'Euràsia fa aproximadament uns 100.000 anys, els neandertals ja havien viscut allà durant milers d'anys. Probablement estaven millor adaptats a nivells més baixos i més variables de la radiació ultraviolada del sol que les noves arribades d'humans d'Àfrica.

«La pell i el color dels cabells, els ritmes circadians i l'estat d'ànim estan influenciats per l'exposició a la llum», van escriure els investigadors. «Suposem que la seva identificació en la nostra anàlisi suggereix que l'exposició al sol pot haver format fenotips neandertals i que el flux de gens en els éssers humans moderns continua contribuint a la variació en aquests trets avui dia», afegeixen els autors.