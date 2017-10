què és el bé comú?

enet XVI, en motiu del centenari de la Primera Setmana Social dels catòlics italians, dedica el seu escrit a explicar un concepte que era, que és i serà fonamental entre els que regeixen o han de regir la vida pública. El nostre país està crispat pels adveniments recents. La gent, espontàniament, busca el consol en el propi dolor, un dolor de banda i banda, que es vessa com una marea de tristesa i de ràbia que no ens ajuda gaire a pensar, a reflexionar i a intentar reconstruir la convivència en una atmosfera més humana.

Perquè la vida continua quan la sang bull i el cor s'altera. Benet XVI explica que «el bé comú no consisteix en la simple suma dels bens particulars de cada subjecte del cos social. Essent de tots i de cadascú, és i continua essent comú, perquè és indivisible i perquè únicament junts és possible assolir-lo, fer-lo créixer i custodiar-lo, també amb vistes al futur».

Ja fa algun segle que Francesc Suárez, jesuïta, parlava del «bé comú de totes les nacions», del gènere humà. La interconnexió del nostre temps encara posa més en relleu el bé de cada persona connectat amb el bé de la humanitat. Aquesta interdependència és el fonament de la solidaritat. Joan Pau II diu que aquesta solidaritat és «la determinació ferma i perseverant de comprometre's per el bé comú, és a dir, per el bé de tots i cadascú, perquè tots som veritablement responsables de tots». Benet XVI parla de les moltes emergències ètiques que ha d'afrontar la societat d'avui. L'Església no és competent en matèria política, però pot ajudar la societat civil en els grans problemes antropològics. L'Església sap què és i qui és el ser humà. I l'estima.