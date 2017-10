La història d'un agricultor obre el festival de cinema AWFF

Fotograma del film «Thank you for the rain».

Fotograma del film «Thank you for the rain». AWFF

La història de Kisilu Musya, un agricultor de Kènia, a qui el canvi climàtic va obligar a convertir-se en activitsta internacional protagonitza Thank you for the rain, la pel·lícula que va donar el tret de sortida a la tercera edició del Another Way Film Festival (AWFF) a Madrid.

El document, inèdit fins ara a Espanya, va inaugurar el festival sobre progrés sostenible que té lloc al Matadero i que aspira a convertir-se en un certamen de referència.