El canvi climàtic posa en alerta València per les riuades al Túria

València va viure fa 60 anys una riuada catastròfica que va deixar 81 morts i milers de damnificats a causa d'un fenomen meteorològic que, segons adverteix l'Agència Estatal de Meteorologia, pot sofrir el Túria cada 30 anys mentre l'Ajuntament alerta sobre l'efecte actual del canvi climàtic. La transformació urbana posterior a les avingudes d'aquells 13 i 14 d'octubre de 1957 és una fita que no només va modificar el curs fluvial a la seva entrada a València i va crear en el seu antic llit un pulmó verd quilomètric i ple d'esport, oci, cultura i ciència, sinó que va alertar les autoritats dels riscos de la mala planificació urbana i de les conseqüències d'una «gota freda» al Mediterrani.

Segons el cap de Climatologia d'Aemet a València, José Ángel Núñez, es tenen documentades almenys cinquanta riuades del Túria en els gairebé vuit segles des de la conquesta de la ciutat per Jaume I (gairebé totes les generacions n'han conegut una), la primera de les quals va ocórrer el 16 d'octubre de 1321. Les riuades del Túria tradicionalment s'han classificat en ordinàries, extraordinàries i catastròfiques. La primera d'aquest últim tipus va ser la del 27 de setembre de 1517, fa 500 anys, i l'última que es va considerar catastròfica va ser la segona riuada de la doble avinguda de 1957, fa ara 60 anys.

L'antecedent més proper a 1957 va ocórrer vuit anys abans, el 28 de setembre de 1949, dia en què una riuada va provocar més de quaranta morts a València, sobretot de persones desplaçades de les zones rurals de l'interior a la ciutat per la misèria de l'època, i que havien establert les seves barraques dins del llit del riu.

«Aquesta és una dada molt important, ja que, encara que les riuades del Túria es produeixen de mitjana cada 25 o 30 anys, el 1949 feia més de mig segle que no es produïa una gran riuada, des de 1897, i per tant s'havia perdut la memòria i la transmissió de pares a fills la catàstrofe que podia provocar el riu», assenyala Núñez.

Incertesa climàtica

«Avui encara ens és molt difícil valorar la dimensió real de la catàstrofe», assenyala l'alcalde, que insisteix a alertar dels «efectes perversos» del canvi climàtic per afrontar els actuals plans d'emergència davant riuades i inundacions: «No volem que un succés com el de 1957 torni a passar». Tot i així, un nou estudi de la Universitat Politècnica de València conclou que actualment no podria donar-se aquest succés: les mesures adoptades permetrien que la major part del volum transportat per la primera ona s'emmagatzemés en l'embassament de Loriguilla, mentre que la segona arribaria al nou llit, amb capacitat d'evacuació de 5.000 m3/s.