Els científics completen l'«atles de la vida»

Un equip internacional de científics ha completat l'«atles de la vida» en traçar el mapa de tots els vertebrats que habiten la Terra, segons la investigació publicada ahir a la revista Nature Ecology & Evolution. Encapçalats per experts de la Universitat anglesa d'Oxford i la israeliana de Tel Aviv, 39 experts han elaborat un catàleg i un atles dels rèptils del món i l'han vinculat a altres mapes ja existents d'aus, mamífers i amfibis.

L'estudi subratlla que, per tal de protegir la vida silvestre, és important saber on viuen les espècies. Els hàbitats de gairebé tots els mamífers, aus i amfibis estava completats, però era difícil fer-ho amb els vertebrats ja que no es coneixien bé totes les espècies de rèptils.

Així, científics de l'Escola de Geografia i Medi Ambient de la Universitat d'Oxford van treballar en estreta col·laboració amb els col·legues de la Universitat de Tel Aviv i altres trenta institucions per presentar el nou atles de rèptils, que cobreix més de 10.000 espècies de serps, llangardaixos i tortugues. Aquestes dades han ajudat a completar el mapa mundial de 31.000 espècies, inclosos 5.000 mamífers, 10.000 aus i 6.000 granotes i salamandres, assenyala la revista britànica.

L'anàlisi ha ajudat a identificar la fragilitat de la biodiversitat en algunes regions, com la península aràbiga, zones àrides del sud africà, les estepes asiàtiques, els deserts del centre d'Austràlia, els matolls brasilers i les zones altes dels Andes, indiquen els experts.